GiuntaDeToni Exxx…Polzive!!! Udine: incognita dimissioni per i consiglieri nominati assessori. Il sindaco: no alle dimissioni degli eletti. Il PD riflette. Marchiol d’accordo. Terzo Polo: sì alle dimissioni.

Fatte le dovute proporzioni, impegni di un assessore regionale rispetto a un comunale, seppur di una città capoluogo, anche a Udine si discute sull’opportunità o meno di invitare i consiglieri nominati assessori a dimettersi dalla carica elettiva. Il sindaco De Toni non ha dubbi: gli assessori non si devono dimettere, ma devono restare in consiglio per dare un segnale di compattezza. Per Ivano Marchiol non ci sono dubbi: “Bisogna ricordare che vieni eletto consigliere per rappresentare i cittadini, c’è questo legame diretto. Se ti dimetti – osserva il leader di Spazio Udine – non hai più la garanzia di svolgere il mandato che ti hanno affidato i cittadini”. Diversa la posizione all’interno del Terzo Polo dove Scalettaris rende noto al “Gazzettino” che “le dimissioni dall’aula del futuro assessore ci saranno”. Sulla stessa linea Alleanza verdi sinistra, Serena Pellegrino non ha dubbi: “Dovesse essere un consigliere nominato assessore, l’intenzione è quella che si dimetta”. Più complicata la situazione in casa Dem. I vertici del partito sarebbero orientati ad escludere dimissioni, tuttavia il segretario Enzo Martines tiene a precisare: “Prima chiudiamo il capitolo giunta, poi la decisione verrà presa d’intesa fra gruppo consiliare e il partito”. Questa settimana la nuova giunta De Toni dovrebbere prendere forma, poi, in un secondo momento, si discuterà di dimissioni.