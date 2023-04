CentrodestraFvg Exxx…Polzive!!! En plein della Lega: dopo Fedriga, Salvini incassa anche la presidenza del consiglio. Mauro Bordin, 28 voti, successore di Zanin. I nuovi capigruppo.

Lega ai vertici della regione Fvg. Dopo l’incoronazione, legittimata dal voto popolare a Fedriga, il partito di Salvini ottiene anche la presidenza dell’aula. Sarà Mauro Bordin (su 47 votanti – Zilli non aveva giurato – ha ottenuto 28 voti, 1 nulla, nessun astenuto, bianche 18) a guidare l’assemblea per i prossimi 5 anni (maggioranza compatta, esemplificativo il voto nell’urna per capire chi ha rispettato la consegna: Bordin, Mauro Bordin, Bordin M.) Al suo fianco siederanno il pluripreferenziato Stefano Mazzolini (26, 1 voto in meno, Bordin non ha votato) e il Dem, Francesco Russo (19 che sta preparando la corsa al comune di Trieste, un voto in più). Tutto come da previsioni dopo gli accordi con Fratelli d’Italia cui è andata la vicepresidenza col rivignanese Mario Anzil. Per effetto delle dimissioni da consigliere di Barbara Zilli (non ha giurato, già dimessa) e Stefano Zannier entreranno in consiglio, il neo tesserato con la Lega per Salvini Premier Manuele Ferrari e il pordenonese Mauro Tavella, patron dell’Italian Bahia. Nessuna novità nemmeno rispetto ai capigruppo che saranno: Di Bert per “Fedriga Presidente”; Antonio Calligaris, Lega; Diego Moretti PD; Massimo Moretuzzo, Patto per Autonomia; Cabibbo per Forza Italia; Claudio Giacomelli per Fratelli d’Italia. Ancora da definire l’assetto dei tre monogruppi: Verdi sinistra di Pellegrino, Open di Honsell e Capozzi per 5 Stelle. Probabile la scelta di confluire nel misto. Eletti nella segreteria dell’ufficio di presidenza: Giulia Massolino e Manuela Celotti per la minoranza; Simone Polesello e Michele Lobianco per la maggioranza. A loro spetta un’indennità di carica suppletiva di circa 1.000 euri/mese.