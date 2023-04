E’ morto ieri, 25 aprile all’età di 82 anni, Renzo Pascolat. Nato a Terzo di Aquileia (Udine) l’11 dicembre 1940. È stato uno degli artefici della stagione autonomista friulana con il Forum di Aquileia, capogruppo della lista del sindaco Sergio Cecotti dal 1998 al 2003 in Consiglio comunale a Udine. È stato poi coordinatore della lista Convergenza per il Friuli in appoggio al secondo mandato di Cecotti e cofondatore dell’associazione “Friuli Europa”.