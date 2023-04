RegimeFriulano Exxx…Polzive!!! A Codroipo la minoranza abbandona l’aula. I professionisti dell’antifascismo rifiutano il confronto sul bilancio. Notifiche ai consiglieri a uffici chiusi.

Rimasugli del partigianismo rosso emergono nel Medio Friuli. Città di Codroipo. Ciò che è accaduto ieri sera durante i lavori del consiglio comunale è uno schiaffo al 25 aprile. Un bilancio di previsione che passa coi soli voti della maggioranza che accusa l’opposizione di aver “disertato” l’aula. In realtà i consiglieri di opposizione Zoratti, Cividini, Bianchini, De Rosa, Vidoni, Mauro e Ganzit sono usciti dall’aula per motivi ben precisi. Nodo del contendere i tempi di convocazione dei lavori e della capigruppo. Ai consiglieri è stato notificato solo giovedì scorso l’avviso del consiglio comunale e dell’ordine dei lavori di ieri sera. Tenuto conto che, fra gli 11 punti, si votava anche il bilancio di previsione e che a causa del ponte del 25 aprile gli uffici sarebbero stati chiusi, all’opposizione restava solo un giorno per approfondire i punti in discussione. Un furbata chirurgica che nelle amministrazioni guidate dalla sinistra viene spesso utilizzata per comprimere le istanze dell’opposizione ed evitare rompiture di balle in aula. Un atteggiamento sorprendente che si è consumato proprio il giorno dopo le paturnie sulla Resistenza e sui valori della libertà esibiti in ogni città. Il vizietto dei “compagni” è ben scolpito nel loro dna, s’impadroniscono di valori democratici, di partecipazione, poi al momento della verità, i sinistri indossano la divisa del IX Corpus titino e randellano. Tuttavia a Codroipo il caso è doppiamente clamoroso poiché, pochi giorni prima del consiglio comunale della vergogna, i distributori di bolse lezioncine sulla Resistenza, avevano organizzato una singolare “pagliacciata” sulla celebrazione del povero Matteotti (vedi Leopost).

Tornando ai lavori del consiglio, il bilancio di previsione è passato all’unanimità (!!!) coi soli voti della maggioranza. Un bilancio confezionato dalla giunta e, solo dopo la sua approvazione, portato in consiglio comunale. Un altro sfregio al corretto funzionamento dei meccanismi democratici. Il resto del peggior anniversario del 25 aprile celebrato nel Medio Friuli si è visto a Iutizzo dove, alla locale festa del patrono, è stato fatto intervenire il presidente dell’ANPI provinciale di Udine. San Marco non poteva “disertare” la strumentale festa politica dei sinistri e si è trovato stritolato tra la falce e il martello.