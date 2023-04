ElezioniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Prime crepe nel centrodestra triestino. Il prossimo anno si vota in 111 comuni. Il centrosinistra affila le armi: Udine modello da replicare.

Il sindaco Dipiazza non ha convinto gli “scissionisti” della sua lista civica usciti dal gruppo per protesta contro la decisione di piazzare in giunta Massimo Tognolli al posto di Carlo Grilli eletto in regione. Gli eletti Massimo Codarin, Vincenzo Resigno, Francesco Panteca e Roberto Cason (4 su 5, Tognolli è entrato in giunta), sono confluiti nel gruppo misto. Il sindaco aveva organizzato ieri un convivio per scongelare gli animi con i 4 oltranzisti (erano presenti in tre), ma il tentativo non è andato in porto. Restano le divisioni e un comunicato in totale dissenso con la proposta del sindaco di costituire una nuova lista civica, lo dimostra: “Il rapporto è venuto meno e i consiglieri ex “lista Dipiazza” non ravvisano allo stato attuale, le condizioni per ipotizzare la costituzione di un nuovo movimento civico”. Lo sbrego è tangibile. E va ad incastrarsi nel percorso politico amministrativo che il Friuli Venezia Giulia si appresta ad affrontare il prossimo anno dopo la sbornia delle elezioni regionali. Nel 2024 si vota in 111 comuni della regione. Uno sopra i 15mila abitanti, Porcia. Circa la metà dei comuni del Friuli Venezia Giulia alle urne che rappresenta una scadenza elettorale molto significativa. Fra gli altri, i sindaci al primo mandato e in quota centrodestra sono: Zorino ad Aquileia; Erika Furlan a Campoformido; Eddi Piccinin a Porcia e Piero Furlan a Manzano. Si andrà al voto anche a Rivignano-Teor dove, dopo l’impero di Anzil, il centrodestra si è frantumato e vi sono non meno di 4 aspiranti. In scadenza anche Pasian di Prato, Andrea Pozzo è giunto al secondo mandato e i nomi in libertà stanno rimbalzando da una contado all’altro. Nella destra Tagliamento, oltre a Porcia, le lancette del tempo segnano il rinnovo anche a Sesto al Reghena dove il povero sindaco uscente, Del Zotto, aveva dato le dimissioni dopo essere stato intortato con promesse da marinaio dal piazzista Agrusti e oggi non è nemmeno consigliere comunale. Tornerà in pista Gerolin? Il centrosinistra, incoraggiato dal clamoroso risultato di Udine tenterà di confermarsi a Fagagna, sindaco Chiarvesio al secondo mandato; a Gradisca d’Isonzo, uscente Linda Tomasinsig (Pd); a Remanzacco con la civica Daniela Briz. Presidiare i comuni è fondamentale per iniziare quella corsa alle regionali del 2028 cui il centrosinistra intende partecipare da protagonista e non da comprimario. Il primo passo, quello di Udine è stato scientificamente compiuto e quello schema, vincente, sarà replicato il prossimo anno.