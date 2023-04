CervignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Dopo solo un anno di mandato vacilla la debole maggioranza Balducci. Non c’è più il numero legale. Centrodestra nel caos. La minoranza salva la baracca e poi esce dall’aula.

Rispetto al capitombolo della maggioranza di centrodestra compiuto ieri sera a Cervignano, il dito nella piaga lo mette il gruppo di “Progressisti per Cervignano”: «La convocazione del consiglio comunale è prerogativa attribuita al sindaco, il quale, come sempre è capitato, dovrebbe premunirsi, al fine di garantire il numero legale per il regolare svolgimento della seduta. Bene, ieri sera, Balducci ha dimostrato di non saper svolgere il suo compito. Infatti, per l’assenza di alcuni componenti della maggioranza, la seduta è stata sospesa. Dalla fine degli anni ‘80, non era mai capitato un evento simile».

La maggioranza di centrodestra che, per il rotto della cuffia (grazie Maule), governa Cervignano, dopo nemmeno un anno dal suo insediamento è entrata ormai in un tunnel senza uscita. Evaporata. La verifica si è avuta ieri sera durante i lavori del consiglio comunale cui si discuteva un punto cruciale per i residenti della frazione di Scodovacca: la soppressione di un passaggio a livello. Un punto che ha messo in crisi la coalizione del sindaco Balducci. In maggioranza le assenze erano 2: Gianni Candotto a Berlino per impegni di lavoro (che comunque aveva comunicato almeno un mese prima la sua assenza) e il consigliere Luca Garofalo indisposto. Due assenze che hanno fatto mancare il numero legale. C’è da dire che la maggioranza ha perso per strada la consigliera Elisa Puntin che, a causa di profonde divergenze con il sindaco, ha creato un gruppo a se stante. Fatti due conti, la compagine del sindaco Balducci si regge ormai col fil di ferro e ad ogni refolo di brezza, rischia di andare gambe all’aria. Come capitato ieri sera. Quanto può durare una navigazione così turbolenta costretta a pietire il puntello dalla minoranza? Ecco le osservazioni dell’opposizione. La prima quella del gruppo “Cervignano vale”: «Nonostante la maggioranza non fosse in grado di garantire il numero legale dei consiglieri, siamo rimasti in aula per discutere e approvare, prima di abbandonare l’aula assieme ad altri gruppi di minoranza, un punto fondamentale per la comunità di Scodovacca. Si tratta della delibera da inviare a RFI in merito alla chiusura del passaggio a livello di Scodovacca e alle possibili soluzioni alternative emerse durante gli incontri con la cittadinanza nelle scorse settimane. Il progetto così presentato da RFI conteneva forti criticità che andavano evidenziate».

Per “Cervignano Futura” la sostanza è la stessa: «Il consiglio comunale ha votato all’unanimità contro il progetto presentato da RFI, non contro la chiusura del passaggio a livello. Il voto contrario riguarda il fatto che con il progetto attuale ci sarebbero 3 famiglie impossibilitate ad avere l’accesso a casa. La chiusura del passaggio a livello – osservano i consiglieri – è da ritenersi cosa ormai certa, quale sarà la soluzione finale è invece al vaglio». Quindi “Cervignano Vale” e “Cervignano Futura” tengono in piedi la maggioranza. Quanto potrà durare?