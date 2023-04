LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Dreosto impone a Fedriga l’iscrizione al gruppo Lega in regione: Con 9 eletti incassa 2 presidenti e 3 assessori. Bernardis, Mazzolini e Polesello restano con la lista del presidente.

Con la collocazione, non scontata, del presidente Fedriga nel gruppo della Lega in regione, il partito di Dreosto, alla fine della fiera, incassa un bottino che era insperato fino a un giorno prima delle elezioni: 2 presidenti (Bordin consiglio e lo stesso Fedriga giunta) e tre assessori. Il corrispettivo in termini di percentuali ottenuto della Lega è pari 19% e spiccioli. Fratelli d’Italia col 18% ottiene tre assessori e un vicepresidente di giunta. Lista Fedriga,17%, 3 assessori e un vice presidente di consiglio. La pesatura della Lega rispetto agli altri partiti è piuttosto alta. Bastava osservare i volti dei consiglieri di Fratelli d’Italia l’altro ieri in consiglio per capire che il malcontento rispetto alla ripartizione dei posti e deleghe chiave di questa maggioranza, era evidente. Compensazioni e deleghe assessorili marginali. Se il leader della “Fedriga Presidente” ha scelto di far parte del gruppo della Lega in consiglio, i leghisti Diego Bernardis, Simone Polesello e Stefano Mazzolini hanno mantenuto lo status del simbolo per cui sono stati eletti. Tuttavia è la scelta di Fedriga che ha incuriosito gli addetti ai lavori ancorché a far parte del gruppo entrerà, da martedì prossimo, Manuele Ferrari del collegio di Tolmezzo. Le polemiche per la scelta della Zilli di dimettersi per far entrare colui che era pronto a candidare nel Pd, stanno incendiando la Carnia. Il segretario provinciale Bosello getta acqua sul fuoco e ritiene normali le polemiche sollevate da alcuni militanti. Riguardo alla tessera, il segretario provinciale assicura che il regolamento della “Lega per Salvini Premier”, prevede che un amministratore in carica che si iscrive al partito è già considerato militante. Come nel caso di Ferrari.