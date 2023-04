MasterChef Exxx…Polzive!!! Un raggruppamento di imprese locali si è aggiudicato il mega appalto per il servizio ristorazione negli ospedali della regione Friuli VG. Valore 154 milioni di euri per 72 mesi. Premiata la qualità e l’innovazione del Cook and Chill. Centro cottura a Palmanova.

Laboriosa ma efficace la scelta dell’Azienda regionale di Coordinamento della Sanità di riunire in un lotto unico l’appalto che comprende la preparazione la distribuzione dei cibi (cook and chill) in tutte le aziende ospedaliere della regione. Premiato un servizio di alta ristorazione e di attenzione per le aziende del territorio. Gli altri concorrenti, che comunque avevano superato la soglia di accesso del minimo di 50 punti, erano la tedesca Dussmann e la francese Sodexo.

Sono state necessarie ben 25 sedute della commissione giudicatrice riunita presso gli uffici dell’Azienda di Coordinamento regionale di Udine, per assegnare l’appalto del servizio ristorazione a ridotto impatto ambientale per gli enti del servizio sanitario della regione Friuli Venezia Giulia. Il miglior punteggio è stato ottenuto dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Serenissima Spa; Camst Società a responsabilità limitata e dall’impresa Tilatti Srl. Ha prevalso la qualità italiana in virtù dei criteri di aggiudicazione che seguivano questi termini: 80% qualità e 20% prezzo. L’importo totale complessivo dell’appalto è di 154milioni e 692mila euri. La Commissione giudicatrice non ha rilevato nessuna anomalia rispetto al costituendo R.T.I. e i termini vengono così esplicitati dalla Commissione: “a seguito della dichiarazione di presunta anomalia dell’offerta presentata dal costituendo Rti: Serenissima Ristorazione Spa; Camst Soc. a r.l. e impresa Tilatti Rinaldo Srl, si è proceduto ad avviare apposita istruttoria e che la stessa ha consentito di attestare la regolarità dell’offerta esaminata, come da verbale in atti; il competente ufficio ha effettuato con esito positivo le verifiche previste relativamente ai costi della manodopera, accertando che il costo del personale non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; sono state ultimate le verifiche propedeutiche alla stipulazione della convenzione, così come da normativa vigente. Per quanto riguarda la realizzazione del centro cottura, la spesa di investimento in conto capitale, è stata assegnata all’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale pari a euro 11.437.625,40.