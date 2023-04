TuoniDeToni Exxx…Polzive!!! Il sindaco della rinascita udinese presenta la giunta: 5 donne e 5 uomini. Martedì 2 maggio prima seduta. Pirone: “Con noi Fedriga lavorerà meglio che con Fontanini”.

Il sindaco che possiede tutta la collezione dei film di Kurosawa ha presentato la giunta stamattina al salone del popolo di palazzo D’Aronco a Udine. Per lui deleghe al personale, bilancio e aziende partecipate; Alessandro Venanzi vice sindaco con deleghe alle attività produttive, turismo, polizia locale e PNRR; Stefano Gasparin, salute ed equità sociale; Eleonora Meloni, ambiente ed energia e Rosi Toffano partecipazione, quartieri ed associazionismo. I 4 sono in quota Partito Democratico. Arianna Facchini per Alleanza Verdi Sinistra, deleghe giovani e pari opportunità; Andrea Zini che ha prevalso su Pierenrico Scalettaris del Terzo Polo, deleghe alla pianificazione territoriale, edilizia privata e associazionismo. Spazio Udine premiata con il leader Ivano Marchiol viabilità e verde pubblico; Chiara Dazzan (oggi non presente, impegnata all’estero) con deleghe sport e tempo libero; Gea Arcella smart city e innovazione digitale. Federico Pirone deleghe istruzione e cultura, in quota civica del sindaco. Nessun cenno alla delega alla Protezione Civile La già assessora della giunta Cecotti, Rita Nassimbeni, favorita per l’incarico di presidente del consiglio. Martedì 2 maggio alle ore 15, prima riunione di giunta. A margine della presentazione dei nuovi assessori Federico Pirone osserva: “Fedriga é persona intelligente, sono sicuro che con noi lavorerà meglio che con Fontanini”.