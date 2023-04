TwistFarEast Exxx…Polzive!!! Abang Adik vince il gelso d’oro della 25esima edizione del Far East Film Festival. Esordio scintillante del neo assessore alla cultura di Udine, Federico Pirone.

Ad appena 48 ore dalla nomina, l’assessore alla cultura di Udine, Federico Pirone è già finito sotto i riflettori del Far East Film Festival. Il motore della manifestazione, Sabrina Baracetti, ha chiamato sul palco l’esponente della giunta del sindaco De Toni per la consegna dei “Gelsi” ai primi tre classificati. Vince la 25esima edizione del Far East, Abang Adik del regista malaysiano Jim ONG. Al secondo posto Rebound di CHANG Hang-Jun (Corea del Sud); 3° classificato YUDO di SUZUKY Masayuki (Giappone). Gelso Rosa assegnato a The Sales Girl Janchivdorj SENGEDORJ (Mongolia).

Il film vincitore, Abang Adik di Jin Ong, prende le mosse da consueti schemi di realismo orientale per poi addentrarsi in un lancinante noir esistenziale, in cui essere umano, psicologia e contesto sembrano inestricabilmente intrecciati uno con l’altro. Orfani senza documenti, forse anche fratelli di sangue, i due giovani Abang e Adik vivono ai margini nella capitale malaysiana di Kuala Lumpur cercando di sbarcare il lunario in modi diametralmente opposti. Muto fin dalla nascita, Abang lavora e si dà un sacco da fare tentando di migliorare le proprie condizioni di vita sulla strada della legalità. Adik invece è abbondantemente avviato alla criminalità, traffica con migranti e documenti, ha a che fare con la malavita e si prostituisce. Profondamente legati uno all’altro, i due ragazzi vedono vacillare il loro rapporto quando si ritrovano entrambi invischiati in un omicidio.