PolverieraSanGiorgio Exxx….Polzive!!! Del Frate minaccia e facilita la barbarie industriale. Ecco come il sindaco ha tradito i cittadini sulle fasce di rispetto del patrimonio naturale della Laguna. Documenti esclusivi. L’accordo sottobanco col Cosef. Balla la maggioranza.

Il sindaco di San Giorgio di Nogaro (Ud) come un novello trinariciuto di Guareschi. Qui in foto lo si intravede nascosto, abbarbicato al muro durante le celebrazioni del 25 aprile a Udine, quasi accusasse un senso di vergogna nell’esporsi. La vergogna e l’onta che lo hanno smaltato ieri sera durante consiglio comunale. Un’assemblea infuocata dentro e fuori, culminata con l’astensione al voto dell’assessora Antonella Xodo su un documento relativo alle direttive su una variante che interessa la fascia di rispetto dell’irripetibile area naturale di Punta Sud a San Giorgio di Nogaro. I restanti consiglieri hanno votato a favore, la minoranza contro. Approvato. Tuttavia, al momento del voto, il sindaco non è riuscito a trattenere il suo impulso sovietico ed ha minacciato chi si è astenuto: “Dopo faremo i conti!!”. Spuntano vecchi retaggi moscoviti.

Il percorso amministrativo che ha portato allo scandaloso esito di ieri sera, matura in tutta una serie di intrecci e sotterfugi che coinvolgono i seguenti attori: il Cosef del presidente Claudio Gottardo, l’assemblea dei sindaci, l’assessore Bini e il sindaco Del Frate. Tutto il gran lavoro svolto da ex sindaco Roberto Mattiussi, e vice sindaco Enzo Bertoldi (già delegato ai rapporti con i consorzi) evaporato. A quali interessi risponde il sindaco della “gauche caviar” della bassa friulana? Nel novembre 2018 il comune di San Giorgio, in accordo con i comuni di Torviscosa e Cervignano, aveva presentato al Cosef la proposta di aumentare le fasce di rispetto lagunare, in particolare quella di Punta Sud in modo che tutta l’area, quella ove in cui oggi si studia il progetto di un nuovo impianto, venisse affidata alla competenza del comune di San Giorgio, ovvero ai cittadini della bassa. L’idea era buona, la maggioranza Mattiussi aveva capito che il valore paesaggistico e naturalistico della Laguna era irripetibile. Il Cosef, in data 18 dicembre 2018, guidato dal presidente Renzo Marinig, aveva acquisito gli eleborati presentati dal comune. Nulla accade fino al 22 aprile dello scorso anno quando Pietro Del Frate inoltrava al Cosef la domanda di estensione del perimetro di destinazione industriale e soppressione dell’area protetta e quindi facilitare la barbarie. Un mese dopo, lo stesso Cosef, presieduto da Claudio Gottardo imposto da Bini all’allora spaesato sindaco di Udine Fontanini, recepiva un’istanza di integrazione di aree industriali che andava a ridurre le fasce di rispetto proposte dal sindaco Mattiussi. In pratica, Del Frate, con un sotterfugio e senza alcuna informazione diffusa all’opinione pubblica, aveva promosso la devastazione del territorio e il via libera ad un nuovo insediamento. La mossa del sindaco consentì all’assessore Bini di presentare il progetto dell’acciaieria che copre tutte le fasce di rispetto che il sindaco Mattiussi aveva prudentemente salvato. Un accordo trasversale fra esponenti dell’estrema sinistra (Del Frate) e del centrodestra di Fedriga per mano dell’assessore Bini. Il 29 luglio 2022 l’assemblea consortile del Cosef, presieduta da Gottardo, aveva votato la “riconsiderazione” della modifica della perimetrazione della zona Punta Sud, “in ossequio alla richiesta del comune”. L’accordo sottobanco fra Del Frate e Fedriga era consacrato. I sangiorgini coglionati e presi per il culo dal loro primo cittadino. L’imprenditore Andrea Lazzarini, non ha difficoltà a descrivere in rete la figura del sindaco:

«Cari abitanti di San Giorgio, caro pietro (con la minuscola Ndr) hai ribadito anche stasera di non essere a favore dell’ acciaieria poi hai fatto votare alla tua maggioranza una modifica al piano proprio per poter ubicare li l’acciaieria di cui tutti hanno visto lo studio, ma perché non avere il coraggio o meglio le palle di dire che sei a favore ed evitare di prenderci tutti per dei poveri ebeti? Sinceramente pietro (…) figure di m di questo tipo ne ha fatte parecchie (p. basta che mi chiedi ti porto un faldone di documenti dove puoi rileggere e rivivere quanto hai fatto per la Ziac e ti rammento che sei stato assolto “non perché il fatto non sussiste ” ma perché è intervenuta la prescrizione! I comunisti come te e da 30 anni che lo dicono a coloro che sono stati assolti per lo stesso motivo) ma voi della maggioranza con che coraggio andrete in giro per il paese sapendo di aver votato all’inverso di come la pensa una buona parte dei vs concittadini? Dimenticavo: vi aspettiamo il 3 a Villa Dora dovrete venire a spiegare a noi poveri ignoranti il perché di questo voto». Polveriera San Giorgio.