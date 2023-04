NogaroAmaro Exxx…Polzive!!! Pugno di ferro del sindaco Del Frate su una variante urbanistica. Sbrego in maggioranza. Opposizione sulle barricate: direttive funzionali al sequestro del patrimonio naturale di Punta Sud

Ieri sera, mentre all’esterno del municipio il leader del Comitato No all’acciaieria, De Toni, arringava la folla contro l’ipotesi impianto siderurgico di San Giorgio di Nogaro, in comune erano in corso i lavori del consiglio che prevedeva, all’ordine del giorno, la discussione sulle direttive per la predisposizione della proposta di variante urbanistica che, a detta dell’opposizione, avranno conseguenze fatali per il patrimonio naturalistico dell’area di Punta Sud, quella interessata alla realizzazione di un impianto siderurgico green. Il documento è stato approvato solo coi voti della maggioranza che però ha registrato l’astensione dell’assessora Alessandra Xodo. Hanno votato contro i consiglieri Bertoldi, Dreossi, Vocchini e Nali. Due assenze.

L’astensione della Xodo è una spia significativa della disordinata (sul tema) giunta Del Frate che mette in evidenza una questione politica maturata ancora con la giunta Mattiussi. L’allora sindaco di San Giorgio aveva prodotto un documento che aveva una prospettiva molto ragionevole e strategica in termini di tutela dell’ambente. Si chiedeva che l’area di Punta Sud venisse tolta dalla competenza della Regione e Cosef, per assegnarla al comune. In questo senso, si affidava alla comunità la tutela di uno dei patrimoni naturalistici meglio conservati di tutta Europa. Un sito irripetibile che comprende l’incrocio di due fiumi (Aussa e Corno) e un canale (Banduzzi). Il Cosef aveva recepito il documento Mattiussi, mancava solo la sua approvazione. Nel frattempo il comune è finito nelle mani di Del Frate la cui maggioranza non ha mai dimostrato grande attenzione per la salvaguardia dell’area naturale e ieri sera lo ha dimostrato. Con l’approvazione delle direttive, la maggioranza vuole interrompere l’iter intrapreso dal Cosef di affidare la competenza di Punta Sud al comune. Un insulto alla popolazione, ai residenti, alla precedente amministrazione che, senza fanatismi di sorta, non diceva no all’eventuale insediamento di un impianto di alto livello tecnologico, ma poderando la sua realizzazione con le compatibilità e la salvaguardia di Punta Sud, incrocio irripetibile in tutta Europa sotto l’aspetto naturalistico e paesaggistico.