DeToniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Sfiorato un conflitto d’interessi clamoroso con un professionista inserito nella nuova giunta. Marchiol (verde pubblico) spiazzato per l’assessore notaio di fiducia del re del cemento friulano.

Due professioniste di livello che provocano le prime tensioni all’interno della giunta del comune di Udine appena varata del sindaco De Toni. Un disordine tecnico-politico inaspettato visti i volti distesi di ieri quando il primo cittadino annunciava i nomi degli assessori. Nulla di trascendentale ben s’intende, solo che questa giunta, che si caratterizza per la sobrietà e le competenze dei singoli, si scontra con le inopportunità. Ad esempio, l’assessora al patrimonio e tributi è Gea Arcella, notaio di fiducia di uno degli imprenditori più importanti nel settore della grande distribuzione che ha scaricato tonnellate di cemento alle porte di Udine. L’esplosione di cubi è, ancora oggi, inarrestabile. Si dà il caso che l’esecutivo udinese annoveri a sé anche la delega al verde pubblico il cui titolare è il teorico dello “Spazio Urbano”, il brillantissimo Ivano Marchiol, colui che ha determinato la vittoria e la liberazione dai bolsi centrodestristi. Come si potranno conciliare le due visioni di spazi urbani completamente diversi? Sarà il tempo a stabilirlo. Un altro caso, più complesso, è quello legato all’assessore alla sicurezza partecipata, avvocato Rosi Toffano. Fino a prima della nomina risultava titolare della difesa di un ex dipendente comunale su cui pende una causa di risarcimento verso il comune per danno grave a un agente. Una posizione che ha sfiorato il conflitto d’interessi ribadito dal Codice deontologico forense: “L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale”. Il sindaco ha chiesto la piena disponibilità agli assessori, martedì inizia la fase operativa.