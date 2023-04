SfracelliD’Italia Exxx…Polzive!!! E’ pordenonese il ministro che piace di meno. Diffuso il sondaggio che polverizza i BenitoRemix friulani. Volano i coltelli a Udine. Liti furibonde per la leadership dei perdenti.

Un sondaggio sul gradimento dell’esecutivo è stato commentato circa una settimana da Fabrizio Roncone su un quotidiano nazionale. Lo aveva firmato per “La Stampa” Alessandra Ghisleri, molto apprezzata per il suo rigore e la sua attendibilità. L’argomento preso in considerazione dall’ultima sua analisi è quello sul gradimento dell’esecutivo. Ghisleri scopre che il ministro preferito dagli italiani è Guido Crosetto, mentre l’ultimo in classifica è Luca Ciriani da Pordenone. Il reuccio della destra (destra) Tagliamento con aspirazioni colonizzatrici verso la sponda sinistra, si trova in fondo alla classifica per via del suo originale coté: Secondo Roncone, Ciriani sarebbe il ministro “Fantasma” perché si è limitato a friggere l’aria. Annuncia ogni tanto qualche riforma; auspica che Schlein non faccia il “muro contro muro”; vogliamo stare in Europa ma a testa alta”. Insomma mai alzare i toni. Per questo motivo il ministro è stato bocciato dai sondaggi. Tempo fa, “L’Espresso” aveva scritto che, dentro il partito, viene soprannominato “L’inutile”. Sarà forse questa la causa del “guano” che Fratelli d’Italia ha rimediato alle ultime regionali e comunali del Friuli Venezia Giulia? Soprattutto a Udine il risultato è stato molto deludente. Ed è nel capoluogo friulano che si sta consumando una delle faide interne più feroci che la storia del centrodestra locale abbia mai ricordato. L’ex sindaco, non pago di essere stato la causa della sconfitta con la complicità dei ruffiani che non capivano che era perdente contro De Toni, dimostra, seppur a scoppio ritardato, un attivismo clamoroso. Si vocifera che vorrebbe assumere la guida del centrodestra all’opposizione in consiglio. L’idea sta creando forti malumori fra gli eletti. Nessuno lo vuole, nemmeno quelli della sua lista. E pure all’interno della Lega la sua proposta viene respinta. Tant’è che Vidoni resterà alla guida di Fratelli d’Italia, Giulia Manzan pretende la leadership in consiglio della civica, Michelini di Identità Civica, Barillari, impegni permettendo, di Forza Italia; Laudicina o Cunta della Lega. Tuttavia, nel polverizzato centrodestra, c’è anche chi, pur avendo raccolto la miseria di un centinaio di preferenze, auspica di farsi assegnare uno strapuntino, un qualcosa che compensi la bruciante delusione. E’ il caso di Gianni Croatto, eletto consigliere coi Benito Remix che sta puntando alla vice presidenza del consiglio. Un ruolo che in 5 anni forse lo impegna una o due volte. E’ questo il “taglio” di ciò che resta dell’Armata Brancaleone del centrodestra che per 5 anni ha fortunosamente governato Udine. Son tornati nel contado.