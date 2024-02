TvTv Exxx…Polzive!!! Dati d’ascolto emittenti private FriuliVG e Veneto: Gennaio brillante per Telefriuli che supera la soglia degli 80mila contatti netti giornalieri. Record per Tv 12 del nuovo editore veneto a 38.470. Telequattro 46.261. Dimissioni di giornalisti dalle emittenti.

Dati Auditel relativi alla media di ascoltatori presenti in ogni minuto nella fascia delle 24 ore delle Tv private di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Analisi del mese di gennaio. Telefriuli dopo la battuta d’arresto del mese di dicembre (71.400) si riporta a livelli del mese di novembre raggiungendo la quota di 80.992 contatti netti giornalieri. Si conferma la prima emittente della regione. Molto staccata Telequattro di Trieste che si ferma a 46.261 in salita rispetto al dato del mese di dicembre che era di 38.000 contatti, ma al di sotto dei 49.100 del mese di novembre. In salita Tv12, l’ex emittente della famiglia Pozzo ora passata al gruppo Medianordest che chiude il mese di gennaio con il record d’ascolti fissato a 38.470. Con questi dati, il gruppo veneto titolare di Tv12 e Telequattro, diventa il primattore degli ascolti in regione con un totale di 84.600 contatti giornalieri nel mese di gennaio. Nelle retrovie 7Gold Telepadova con 33.500 contatti giornalieri, Antenna Tre Veneto (25.500) e Telechiara (18.100). Analizzando le fasce orarie, Telefriuli primeggia in tutte e 8 le sezioni con il picco maggiore in quella che va dalle 18 alle 20,30 che segna 41.500 contatti. Più competitiva la fascia 20,30/22,30 dove l’emittente di Benedetti si conferma leader con 19.790 contatti cui seguono Telequattro,15.347 e Tv12 a 14.130. I nuovo assetti proprietari delle tv hanno provocato anche una piccola ma significativa emorragia di giornalisti. Da Tv 12 se ne sono andati Zanirato e Accaino e pare pronto ad abbandonare anche Alessio Conforti da Media24.

Per quanto riguarda il Veneto “AntennaTreVeneto” mese di gennaio, supera la soglia di 400mila contatti e si porta a 420mila. Segue Telenuovo ReteNord a 353mila; Tva Vicenza 283.100 e Canale Italia 278 mila contatti.