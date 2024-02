ElezioniTritoni Exxx…Polzive!!! La maggioranza “Vogliamo i Colonnelli” dà il via libera al terzo mandato ai sindaci fino a 15mila abitanti e la soglia del ballottaggio. Congelati terzo mandato presidente ed election day. Nomine partecipate ancora in stallo.

Si è concluso da poco in via dell’Orologio a Trieste il doppio vertice della maggioranza regionale Fvg convocato da Fedriga per capire quali attrezzi usare per rifilare le regole elettorali che hanno prodotto sgradevoli sorprese ai moschettieri. Al vertice si sono dati una scala di priorità vista la scadenza delle amministrative che è la più vicina. Quindi le indicazioni sono quelle di intervenire sul terzo mandato ai sindaci fino a 15mila abitanti ed abolire la soglia del 50% per il ballottaggio e portarla al 40 come in Sicilia. In pratica, con la modifica il candidato sindaco Fontanini avrebbe fatto il bis a Udine. Tecnicamente il pacchetto di modifiche dovrebbe essere contenuto in un ddl che la giunta dovrà approvare e poi inviare al Cal. Da lì in commissione e poi in aula per l’approvazione. I tempi sarebbero compatibili per l’applicazione delle novità alle elezioni comunali dell’8/9 giugno. Riguardo al terzo mandato del presidente meglio temporeggiare, non c’è fretta e il punto è stato rinviato. Così come le nomine per le partecipate. Autostrade Alto Adriatico, Friulia, Fvg Strade, Ater e il resto della mangiatoia regionale.

PS è corretto che il lettore si chieda cosa c’entra Tritoni con Elezioni. Tritoni (Ugo Tognazzi) è il protagonista del film “Vogliamo i Colonnelli”.