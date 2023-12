TuttoUdinese Exxx..Polzive!!! Sono un soldato! Criscitiello abbandona la direzione di TV12-Udinese Tv. “Appresa la notizia del cambio di proprietà, è giusto che il nuovo editore scelga il nuovo direttore”. Sarà Bacialli a dirigere il network.

Michele Criscitiello non sarà più il direttore di Udinese TV. A comunicarlo è stato lui stesso durante il programma del lunedì sera Udinese Tonight: «Dopo 13 anni c’è il mio saluto definitivo all’Udinese Calcio e alla città di Udine, come ho già avvisato la società e la proprietà tramite il direttore generale Collavino. Il mio contributo come direttore del canale finisce qui. Ringrazio Pierpaolo Marino per aver consigliato alla signora Giuliana Pozzo un giovane Michele Criscitiello nel 2010 e averle detto di fidarsi di me. Abbiamo fatto grandi cose, creando un canale partendo da una web tv che è diventato un ambiente con tanti dipendenti, posti di lavoro e studi all’interno dello stadio. Sono un soldato mediatico della famiglia dei Pozzo. Appresa la notizia che la proprietà della tv cambierà, è giusto che il nuovo editore scelga il suo direttore. Ho sempre rappresentato il pensiero di Giampaolo e Giuliana Pozzo, persone alle quali sono davvero affezionato e voglio bene. Auguro all’Udinese il meglio». Rispetto alla guida della Tv, la direzione verrà assunta da Luigi Bacialli, direttore del gruppo editoriale Medianordest. Vice Ferdinando Avarino.