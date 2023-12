FornoSpento Exxx…Polzive!!! La regione acquista una pagina del “Sole24Ore” per pubblicizzare Forni di Sopra, un comune in agonia: i consiglieri tirano pacco al sindaco, rinviato il Consiglio Comunale. Chiuso il centro benessere. Chiuso il Self Service Varmost. Lenna, vice segretario provinciale, mette in crisi la Lega.

La regione si sforza, si impegna economicamente, informa, investe sul turismo, lancia messaggi irresistibili: venite frates! lasciatevi INCANTARE dalle nostre Dolomiti. Soprattutto quelle di Forni. Forni di Sopra. Su “Il Sole 24 Ore” di ieri Promoturismo aveva acquistato un’intera pagina a colori per far conoscere le bellezze della val Tagliamento al ceto medio alto dello stivale. Il paginone è seducente e lo slogan invitante: “IO SONO INCANTO”. Dove si trova? “Mi trovi tra vette e valli baciate dal sole e mi scopi sugli sci … Ti sto aspettando. Io sono Friuli Venezia Giulia“. Voilà: “Turista (licenza) vult decipi, ergo decipiatur”. Per una strana combinazione temporale, il sindaco Marco Lenna aveva convocato ieri il consiglio comunale per discutere un ordine del giorno non molto impegnativo. Tuttavia su 12 consiglieri si sono presentati solo in 5. A questo punto i lavori sono stati rinviati a venerdì 22 dicembre alle ore 8. L’assenza di alcuni esponenti di maggioranza, soprattutto Sharon Lucchini e i due ex vice sindaci Giancarlo Dose (assente giustificato) e Lorenzo Antoniutti (Lega) hanno alimentato i sospetti che il sindaco ormai sia giunto al capolinea. Scaricato anche dai suoi. Per tal motivo la Lega (Lenna è vice segretario provinciale Udine del Carroccio) aveva riunito ieri sera i vertici dell’Alto Friuli a Tolmezzo. Nulla è trapelato tuttavia non è una novità che il sindaco di Forni di Sopra chieda a Dreosto e Bosello un’investitura ufficiale per stoppare sul nascere eventuali candidature di area e a lui non gradite. Per ora, l’investimento di Promoturismo sul “Sole” arriva nel momento meno opportuno. Il centro benessere è chiuso, il self service Varmost (vedi leopost) inagibile (il bando per l’affidamento temporaneo si chiude il 23 dicembre ma c’è già il vincitore: la Pm di Roma) e il consiglieri tirano pacco a LennaCotenna. Va ricordato che Forni di Sopra gode della classificazione di comune turistico con tutte le indennità del caso per gli amministratori maggiorate del 100%. Se non ci vanno neanche i consiglieri, a chi servirà il mostro-municipio da 5 milioni e mezzo di euri? Carnia infetta, latrina italiana.