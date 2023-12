ManicomioFriulano Exxx…Polzive!!! Approvato il bilancio tassa & spendi del comune di Udine. L’assessore Gasparin nel mirino di Peratoner: serve una commissione per far luce sul caso residenza “I Faggi”. Scaricato l’assessore Zini: No alla realizzazione della nuova sede della Protezione Civile. Scintille Laudicina-Colautti.

Maggioranza legata col filo di ferro e paurosamente disordinata quella che si è presentata ieri sera in consiglio per l’approvazione del bilancio. Sulla residenza “I Faggi” Anna Peratoner tira una legnata all’assessore Gasparin e sulla Protezione Civile la maggioranza “scarica” un proprio assessore, l’innocente Zini.

Alla fine della fiera è stato approvato con 26 voti favorevoli, 7 contrari e un astenuto, il primo e contestato bilancio della giunta De Toni macchiato dalla sofferta decisione di aumentare l’addizionale Irpef (“una scelta coraggiosa”). Come verranno spesi questi 8 milioni derivanti dall’aumento delle tasse? si chiede il centrodestra. Non si sa. Un’opposizione che ha tenuto banco per tutta la lunghissima seduta di ieri, iniziata alle 15 e terminata dopo mezzanotte. Non sono mancate le schermaglie, ormai un classico, fra il “civico” Colautti e la capogruppo della Lega Francesca Laudicina: “Il debito pubblico è causa vostra che eravate prima Repubblica”. Tesi ripresa e condivisa anche dalla presidente del Consiglio, Nassimbeni che accusa le vecchie generazioni di aver provocato la voragine nei conti pubblici. Ma è sulla Protezione Civile che il centrosinistra va in bambola. L’incredibile testa coda della maggioranza si è compiuto ieri sera dopo che nel maggio scorso la giunta De Toni aveva approvato, rispetto alle sue linee programmatiche, un emendamento presentato dal leghista Andrea Cunta favorevole alla nuova sistemazione della Protezione Civile in zona Partidor. La giunta Fontanini aveva acquistato il terreno dopo aver concordato la scelta dell’area con i volontari. Ieri sera, invocando l’eccessivo consumo di suolo, la maggioranza ha bocciato la proposta. Il povero assessore Zini, spiazzato dalla decisione, ha dovuto ingoiare il rospo e adeguarsi alla circostanza. Ma è sulla Residenza “I Faggi” (vedi leopost) che la maggioranza ha fatto come gli struzzi. Barillari domanda «se sia stata elaborata una progettualità, sia per la struttura di via Micesio che per la residenza “I Faggi”, perché non vorrei che in quella zona cominciassero a fiorire degli interessi edilizi. Ho l’impressione – osserva Barillari – che il centro Micesio possa essere oggetto di qualche mira e di qualche speculazione edilizia. Mi sembra siano state notate persone che, talvolta, abbiano partecipano ai cda della “Quiete”. Dicono – afferma il consigliere forzista – ma io non ci credo. Da assessore io non ci sono mai andato. Mi riferiscono che ultimamente si è notata la presenza di componenti della giunta De Toni e anche dei privati. Non vorrei che ci fosse l’intenzione, da parte del comune, di cedere parte del parcheggio a un privato». Per la consigliera di maggioranza Anna Peratoner, ieri elegantissima, sarebbe il caso di istituire una commissione d’inchiesta per fare chiarezza sulle reali intenzioni della sua stessa maggioranza. L’assessore Gasparin boccia la proposta. Alla fine si vota il bilancio e l’invito della presidente Nassimbeni per gli auguri è fissato alle 12.30 di oggi al salone del popolo per uno scambio di auguri col sindaco De Toni. Tutta la popolazione è invitata.