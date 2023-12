SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Approvato in commissione il nuovo Piano emergenza. 116117 a Trieste. Lirutti: “Io lo avrei messo a Palmanova, a stretto contatto col Sores”. De Monte: “Non ho problemi a dire che ci sono casi di guardie mediche che non rispondono alle chiamate! abbiamo chiamato anche i Carabinieri”.

Definitivo: «La scelta di allestire la centrale del numero unico per le cure non urgenti 116117 a Trieste è stata presa tenendo conto anche della necessità di impostare un sistema di backup per il Nue nel caso di superamento del numero di chiamate gestibili».

Il nuovo modello organizzativo dell’emergenza-urgenza del Friuli Venezia Giulia, contenuto nel relativo Piano e sviluppato da un gruppo di professionisti sotto il coordinamento di Arcs, ha ottenuto il parere favorevole della 3a commissione sanità del Friuli VG.

Seduta vivace quella che si è svolta in Commissione sanità oggi a Trieste. Botta e risposta fra Riccardi e Honsell e con alcune affermazioni del direttore della Sores De Monte (querelante leopost) molto pesanti contro le guardie mediche. «Non ho problemi a prendere posizioni anche un pò fuori dalle righe. Quella delle Guardie Mediche è una situazione allucinante. Non rispondono alle chiamate. Se chiamano i pazienti non rispondono. In alcuni casi abbiamo mandato anche i Carabinieri ad aprire e c’era il medico nella sua stanza ma non rispondeva a chi suonava il campanello. Una volta ne abbiamo trovato uno che dormiva». Deve esserci la possbilità di controllare queste situazioni. Puntualizzo – afferma De Monte – che ci sono anche medici che dimostrano una grande disponibilità e impegno».

In che cosa consiste il nuovo Piano? Lo spiega l’assessore, oggettivamente presidente della regione, Riccardi: «Ottimizzazione dell’infrastruttura tecnologica regionale, con forte ricorso alla digitalizzazione, per favorire la trasmissione dei dati in tempo reale e le comunicazioni tra tutte le postazioni di emergenza-urgenza del territorio. E’ prevista anche la riorganizzazione del sistema deputato al soccorso territoriale, ricondotto a una regia unica affidata ad Arcs». Riccardi ha spiegato che «è prevista la costituzione di un Dipartimento interaziendale funzionale dell’emergenza-urgenza territoriale incardinato in Arcs che garantirà una regia dell’intero sistema». Tale organo sarà composto dalla Struttura organizzativa complessa Coreut (ex Sores) e dalle strutture organizzative dell’urgenza territoriale di Asfo, Asufc e Asugi, alle quale si aggiunge l’Elisoccorso di Asufc. Arcs si occuperà di stabilire la rotazione del personale tra le realtà del servizio sanitario e della messa a disposizione di personale delle Aziende ad Arcs; della formazione del personale; della definizione degli strumenti di incentivazione per assicurare l’attività della Centrale operativa, del soccorso territoriale terrestre e in elisoccorso e individuare le titolarità e le responsabilità nel trattamento dei dati, dell’alimentazione degli specifici flussi informativi e delle modalità di scambio e trasmissione delle informazioni. Alle aziende sanitarie territoriali spetta invece l’erogazione dei servizi di soccorso sul territorio e la titolarità del rapporto contrattuale e giuridico con il personale in servizio, mentre il coordinamento delle risorse (umane e materiali) sarà gestito dalle aziende in integrazione con Arcs.