TurismoFvg Exxx…Polzive!!! Fedriga e Bini scelgono una “Dacia” per presentare la stagione estiva 2023: Investimento di oltre 1 milione e mezzo di euri. Panico in sala quando il presentatore Ceiner ha annunciato l’assessore: “Dottor Bini”.

Mezza giunta regionale, presidente compreso, ha “occupato” stamattina la sala stampa dello stadio Dacia Arena di Udine. Prima, per rendere noti i numeri della cronoscalata del “Lussari”, poi, per presentare la scoppiettante stagione estiva del turismo regionale. Partenza in positivo di questi primi mesi dell’anno che dimostrano l’impegno, anche economico, che la regione ha destinato al comparto. Obiettivo dell’estate 2023 superare il numero di 10 milioni di presenze turistiche in Friuli Venezia Giulia. Per ottenere questo risultato è previsto un investimento di circa un milione e 200 mila euri indirizzati nel segmento media e comunicazione e 300mila per supporto alle animazioni. Totale circa un milione e mezzo di euri, una cifra mostruosa. Fedriga ha ricordato: “Sono investimenti importanti e mirati, frutto di un lavoro di messa a sistema, fatto in squadra, con tutti gli attori che, in Friuli Venezia Giulia, gravitano attorno all’offerta turistica e all’accoglienza del visitatore locale, italiano e straniero, i risultati che oggi vedono il Friuli Venezia Giulia al centro di un’attrazione turistica senza precedenti”. In realtà la proposta è di livello internazionale se si pensa che da gennaio a maggio di quest’anno c’è stato un sensibile incremento di presenze dagli Stati Uniti (+26%) e dal Regno Unito (+57%). L’assessore Bini che inavvertitamente il presentatore, in un eccesso di ruffianaggine, aveva introdotto con l’appellativo di Dottore (“non mi chiami dottore sennò qualcuno qui potrebbe ricamarci sù un polpettone”), ha puntualizzato: “Lo scorso anno è stato l’anno dei record, con 9,4 milioni di presenze e il 2023 si preannuncia ancora più rilevante con una previsione di oltre 10 milioni presenze sul nostro territorio regionale. La montagna è quella che registra l’incremento maggiore – ha dettagliato Bini -: Carnia +36,6%, Piancavallo e Dolomiti Friulane +27,5%, Tarvisiano +25,1%”. Fedriga ha concluso con un passaggio sul brand «Io sono Friuli Venezia Giulia», che nasce proprio da un’azione programmatica e sinergica”.