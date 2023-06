Lorenzo Marchiori, giornalista de “Il Gazzettino” è morto.

E’ morto stamattina, dopo una lunga malattia, Lorenzo Marchiori. Aveva 54 anni.

Fonte il gazzettino: “Lascia la moglie Lucia, due figli, i fratelli Vittorio e David. E un grande vuoto anche al Gazzettino. Veneziano-mestrino era nato il 30 gennaio 1969″. Il ricordo di Renato D’Argenio del Messaggero Veneto.

“Ciao Lorenzo. Mi spiace tantissimo sia andata così. Per i tuoi piccoli, tua moglie, i tuoi amici. Per il calvario che hai dovuto sopportare. È stato bello essere tuo collega. Non facile, ma bello. Abbiamo condiviso un modo di fare onesto ed è questo quello che, alla fine, conta. Ci siamo dati battaglia, a palazzo D’Aronco, a colpi di buchi. I telefonini ancora non spopolavano e la differenza la poteva fare un “taglio” in più al Piccolo bar. Sfogliare il Gazzettino al mattino mi creava una certa angoscia. Cosa avrà tirato fuori quel fenomeno che io non ho… Poi le nostre carriere hanno preso strade diverse, ma ogni tanto ci si vedeva in via Poscolle a comprare il pane e bere un caffè. Ciao testone”.