OperaPiaCojaniz Exxx…Polzive!!! Buco di 160mila euri nell’azienda di servizi alla persona di Tarcento. Il Cda del presidente Giovanni Zuccolo approva il piano di rientro. Question time in consiglio comunale. Chi é Zuccolo?

L’Azienda pubblica di servizi alla persona “Opera Pia Coianiz” è un ente pubblico con sede a Tarcento (UD) che si occupa dell’assistenza alle persone; gestisce la struttura ad utenza diversificata per anziani non autosufficienti ed autosufficienti con 180 posti letto. Il 25 maggio scorso, si è riunito il consiglio di amministrazione per approvare un piano di rientro dell’azienda in virtù di una perdita d’esercizio pari a € 162.433,04 sul bilancio 2022. Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è costituito dal presidente Zuccolo Giovanni e dai consiglieri Zanini Dorotea, Asti Pier Alessandro, Brombin Laura e Pinosa Roberto. Il piano è stato approvato. Tuttavia il consigliere comunale Riccardo Prisciano, ha presentato un “Question Time” al sindaco Steccati (già querelante leopost) in ragione delle notizie di stampa relative alla figura del presidente del Cda della “Opera Pia Cojaniz” che risponde al nome di Giovanni Zuccolo. Da dove “spunta” il nome di Giovanni Zuccolo eletto il 18 agosto del 2022 nuovo presidente della “Cojaniz”? Pinosa e Zanini erano stati nominati in rappresentanza della Parrocchia; Brombin e Asti in rappresentanza del comune. I 4 consiglieri votarono all’unanimità il nuovo presidente. Pertanto il consigliere Pisciano domanda al sindaco se il presidente del cda é la stessa persona che ha svolto il ruolo di Procuratore speciale di Mediocredito Fvg nel caso Bini. Ovvero colui che nel maggio del 2022, poco prima di assumere il ruolo di presidente della “Cojaniz”, sottoscrisse un rogito nello studio del notaio Chersi di Trieste per l’acquisto di 2 immobili e un garage da parte dell’assessore regionale alle attività produttive per 750mila euri. C’è di più; il “question time” di Prisciano esplora la ragnatela di relazioni che si snoda fra le colline friulane, a partire dal vice sindaco Luca Toso (legale di Steccati contro leopost) titolare delle deleghe ai servizi socio-assistenziali che riveste anche il ruolo di presidente dell’assemblea dei sindaci dell’ambito. Ruoli politicamente inopportuni considerando che alle ultime elezioni regionali il vice sindaco aveva sostenuto pubblicamente la lista “Fedriga Presidente”. La compagine finanziata per la più parte dall’assessore Bini.