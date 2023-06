ApuUdine Exxx…Polzive!!! Crolla a Forlì la squadra di basket di Pedone: 83 a 58. Speranze al lumicino per la gara 3 dei playoff A2 in programma mercoledì al Carnera.

Seconda sconfitta consecutiva alle semifinali dei playoff di A2 per l’Old Wild West di Udine. Ieri sera contro il Forlì 2015 ha disputato una delle peggiori partite della serie A2, finita 83 a 58.. C’è attesa per la terza partita da ultima spiaggia che si giocherà a Udine mercoledì 7 giugno al Carnera. Il coach Finetti non riesce a governare un gruppo di giocatori talentuosi ma buttati allo sbaraglio contro l’avversario. Solo uno contro uno e improvvisazioni. Il patron Pedone, stordito dalla prestazione dei suoi ha commentato : “Una partita difficile da commentare, in gara 1 avevamo messo in campo il giusto atteggiamento agonistico che ci ha portati a un soffio dalla vittoria; non abbiamo affrontato la partita con intensità e concentrazione. Ieri sera i nostri ragazzi erano irriconoscibili.

Siamo spalle al muro, ma sono certo che mercoledì giocheremo con il coltello tra i denti: i nostri ragazzi lo devono innanzitutto a se stessi dopo la partita odierna, ma soprattutto alla maglia bianconera che indossano”.