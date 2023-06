AscoltiTv Exxx…Polzive!!! Mese di aprile da dimenticare per le tv private locali. Telequattro sfiora la linea rossa 40.000 contatti; Telefriuli, scintille Pozzo-Benedetti, anestetizzata a 66mila; in ripresa UdineseTv.

I dati d’ascolto delle Tv private locali rivelano che la centralità televisiva ormai è sfumata. Il sistema della comunicazione e dell’informazione non ha più il suo epicentro nelle emittenti ma si è trasferito nel web. Auditel ha diffuso i dati relativi al mese di aprile. Telequattro Trieste registra il peggior risultato stagionale precipitando da 44.710 di marzo a 42.473 di contatti netti (almeno un minuto in fascia) di aprile. Telefriuli resta la televisione privata più seguita della regione ma galleggia su cifre attorno ai 63mila (marzo) e 66mila contatti netti dell’ultima rilevazione di aprile. L’unico segno di vitalità in casa della compagine societaria di Tavagnacco si è acceso nei giorni scorsi quando uno dei soci, Luigino Pozzo della Pmp Industries di Coseano (Ud), voleva presentare in pompa magna nella sede degli industriali di palazzo Torriani di Udine, il progetto di realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo con fonderia integrata con le autorità della Repubblica Serba di Bosnia Erzegovina (Republika Srpska). L’amico Gianpiero Benedetti, non essendo stato informato dell’iniziativa, è andato su tutte le furie. Le schegge hanno sfiorato anche l’ufficio della presidente vicaria. Tornando alle Tv locali, Udinese Tv (Tv12) registra il proprio record stagionale di ascolti con 35.367 contatti netti sintonizzati almeno un minuto sul canale. Un dato deludente rispetto alle aspirazioni della Tv dell’Udinese Calcio. Numeri fermi ancora al 2022 dei mesi di maggio, settembre e dicembre, in cui, da allora, non è stato registrato nessun miglioramento. Pertanto i dati del mese di aprile 2023 vedono primeggiare Telefriuli, Telequattro e Tv12; si piazza al 4° posto 7Gold Telepadova con 32.900. In Veneto Antenna Tre Veneto guida la classifica degli ascolti delle tv locali con 334.479 contatti, seguita da Telenuovo ReteNord a 323.900; Rete Veneta 233.800 e Canale Italia 222.249.