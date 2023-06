IsmoCiclismo Exxx…Polzive!!! Quanti sassolini vuol togliersi il presidente della Federciclismo Fvg Bandolin? Aria di burrasca stasera a Latisana.

Stefano Bandolin, presidente regionale della Federciclismo Fvg, “sente” la necessità di incontrare tutte le società della regione, i dirigenti, allenatori, direttori sportivi che sostengono il ciclismo in Friuli. C’è aria di maretta e di un malcontento nascosto che giace come una dinamite pronta ad esplodere appena qualcuno accende la miccia. Il presidente Bandolin, nella lettera di invito per stasera, anticipa che voleranno alcune teste e che ci sarà una resa dei conti interna rispetto all’organizzazione di alcuni eventi; lo stato del velodromo di San Giovanni al Natisone e rapporti con i volontari. Scrive il presidente: “Sarà la grande occasione di fare le vostre rimostranze che rispetto… e per me di togliermi qualche sassolino… e di farvi presente più di qualche episodio/aneddoto vostro su cui riflettere”. E qui l’affondo: “Pensate io non sappia cosa accade anche se non sono presente?…potete chiedermi soldi… aumenti, favori, farmi presente tutto ciò che preferite e desiderate a vostro pro.

Sarà la grande e forse ultima vostra occasione quindi non mancate. Io conosco la strada percorsa… dal Km 0 (e taciamo per educazione) ad oggi! Vi attendo stasera alle ore 20.30 presso la sala polifunzionale di Latisana (Ud). Ah dimenticavo per i più coraggiosi e qualche genitore… io vi ascolto con grande pazienza, ma voi dovete essere e rimanere educati perché io non sono vostro fratello. Sarà occasione anche per condividere l’organizzazione delle trasferte future. LE NORME E LE REGOLE NON LE FACCIO IO VE LO DICO FIN DA ADESSO! COME DA TEMPO VI DICO! Poi ognuno faccia le proprie scelte”.