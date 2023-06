SpaccioColpaccio Exxx…Polzive!!! Oltre 1.000 clienti allucinati da Friuli e Veneto si recavano a Mestre per acquistare droga. Fermate 27 persone. Sequestrati 22 chili di eroina e un chilo di maria.

Gigantesca operazione antidroga compiuta dai carabinieri di Mestre che oggi, su delega della procura di Venezia, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 27 persone residenti nelle zone di Padova, Treviso, Udine, Belluno e Pordenone. Gli indagati sono tutti ritenuti responsabili di attività di detenzione e spaccio di stupefacenti. Centro dello spaccio di sostanze allucinogene, la zona stazione di Mestre. I pedinamenti e le osservazioni effettuate nei mesi scorsi hanno permesso di documentare un gran numero di episodi di spaccio (circa 1200) e di ricostruire il giro della compravendita di droga, portando all’arresto in flagranza di 11 persone. Nel corso degli accertamenti sono stati segnalati alla prefettura circa mille consumatori, che arrivavano a Mestre da tutto il Nordest per acquistare le dosi. In totale sono stati sequestrati due chili di eroina e un chilo di marijuana.