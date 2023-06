AdunataLiberata Exxx…Polzive!!! Il ministro Musumeci si è ricordato di aver dimenticato a Udine un generatore elettrico in divieto di sosta. Oggi è stato rimosso. Che ne sarà del comandante De Longo?

La foto pubblicata sul sito dei birbanti di leopost relativa al super generatore di proprietà della Protezione civile nazionale e abbandonato da un mese in divieto di sosta in via Cesare Battisti a Udine, deve aver scosso dal torpore il ministro Nello Musumeci e il comandante della polizia locale di Udine Eros Del Longo. Oggi, di buona lena, una gru specializzata in rimozioni ha sollevato il pesante rimorchio e trasferito l’impianto in un magazzino comunale. Da almeno un mese, il carrello-rimorchio composto anche da un gruppo di sei fari d’illuminazione occupava il parcheggio (due stalli) in fondo a via Battisti. Il generatore è in dotazione alla Protezione Civile nazionale il cui dicastero è guidato dall’ex presidente della regione Sicilia Nello Musumeci. L’impianto, di alto livello professionale, era stato fornito dalla presidenza del consiglio dei ministri all’Ana Nazionale per l’adunata degli alpini di Udine del mese scorso. Solo che, in forza dei lavori di ristrutturazione dell’edificio lungo la via, vige un divieto di sosta disposto dal comandante della polizia locale Del Longo in ragione dell’autorizzazione di occupazione suolo pubblico con ponteggio concessa all’impresa Restauri&Costruzioni Srl per lavori sulla facciata dell’edificio. L’ordinanza è valida dal 15 marzo al 4 luglio, ovvero fino al completo smontaggio delle strutture/ponteggio e prevede l’istituzione del “Divieto di sosta temporaneo” per ogni categoria di veicoli nell’area adibita a parcheggio (due stalli) a pagamento dal civico 23 al civico 25″, sul lato sinistro della via. Guardacaso proprio l’area in cui si trovava il generatore “abbandonato” in Friuli dal ministro Nello Musumeci e in divieto di sosta da almeno un mese. Ovviamente nessuna sanzione per la “dimenticanza” da parte degli organi di vigilanza cui tuttavia pare siano soggetti a una piccola rivoluzione. Il 1° marzo scorso, il sindaco uscente Fontanini, ha rinnovato l’incarico di comandante della polizia locale per tre anni a Eros Del Longo, pupillo di Vestaglia. Il rinnovo è stato definito secondo le modalità dell’art.110 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale lo Statuto può prevedere la copertura dei posti di responsabili dei servizi, di qualifiche dirigenziali di durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco. Fontanini ha perso le elezioni, pertanto, cambiata la maggioranza, potrebbe esserci anche una rivoluzione ai vertici di via Girardini. Per ora, la Protezione civile Nazionale è stata graziata dai solerti vigili di Udine, implacabili coi deboli, agnellini coi forti.