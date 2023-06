FineVitaFvg E’ triestina la prima persona in regione che ha chiesto di poter accedere al suicidio assistito. Oggi alle 14.45 conferenza stampa di fronte al tribunale di Trieste.

“Un potere fuorilegge sta negando, a chi lo chiede, il diritto di scegliere, fino alla fine”. Come anticipato da Marco Cappato la settimana scorsa, anche in Friuli Venezia Giulia c’è una richiesta di poter ricorrere al suicidio assistito. Si tratta di una donna di 55 anni di Trieste affetta da sclerosi multipla. Ora ha deciso di procedere per vie legali. Tredici anni fa le è stata diagnosticata la sclerosi multipla secondariamente progressiva, patologia considerata irreversibile: non ci sono né una cura né terapie. Il 4 novembre scorso ha chiesto di accedere alla verifica delle sue condizioni per la morte assistita ai sensi della sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale. Purtroppo non ha ancora ricevuto nessuna risposta. La donna ha quindi dato mandato all’avvocato Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’associazione Luca Coscioni, di avviare una procedura legale «contro le inadempienze – annuncia in una nota la stessa associazione – dell’Azienda sanitaria». Oggi alle 14.45 davanti al tribunale civile di Trieste si terrà una conferenza stampa sul caso durante la quale, tramite l’avvocato Gallo, interverrà anche la donna triestina, insieme agli avvocati Francesca Re e Angelo Calandrini.

In Fvg è in corso la campagna “Liberi Subito” per la proposta di legge regionale elaborata dall’associazione Coscioni per regolamentare l’aiuto medico alla morte volontaria. Necessarie 5 mila firme di residenti per poter depositare al Consiglio regionale una normativa di attuazione, con procedure e tempi, per accedere a una morte volontaria attraverso l’auto-somministrazione del farmaco letale. Oltre 3000, a oggi, le firme raccolte. Per Marco Cappato ci troviamo di fronte a uno stato fuorilegge, le procedure per accedere al c.d. suicidio assistito sono lunghissime. Ci sono tante persone malate che però non possono aspettare. La Corte Costituzionale ha voluto che le scelte sul fine vita fossero verificate e rispettate, è quindi inaccettabile che le istituzioni continuino a non mettere in pratica quello che la Consulta ha indicato, lasciando noi malati in un’attesa senza fine”, ha dichiarato Laura Santi, che è anche consigliera generale dell’Associazione Luca Coscioni.