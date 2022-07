TurboNardini Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Codroipo (Ud) polverizza 11 anni di Centrodestra Marchetti: Con me rapidità, conoscenza e competenza. “Risponderemo a tutto”. Ipotesi presidente del consiglio. PD genuflesso alla parentopoli.

Primo consiglio comunale di Codroipo e Guido Nardini come un tornado. Anche se in quiescenza, il piglio del manager è rimasto intatto: “Qui ci vuole rapidità, coraggio, competenza e conoscenza”. Attacco di stampo aziendale lontano anni luce dal dossettismo codroipese cui il nuovo sindaco si è forgiato nel secolo scorso (in giunta Tonutti). L’insistenza con cui ha ripetuto: “…sarà mia cura accelerare i tempi della pubblica amministrazione”, e aver già fissato le date dei prossimi consigli comunali, “il 28 luglio e il 9 settembre per approvare il bilancio consuntivo”, è uno schiaffo a chi lo ha preceduto, come a voler dimostrare che in comune si lavora (“arriverò al mattino presto e me ne andrò la sera”), non si passa il tempo. Per il centrodestra che ha governato per 11 lunghi anni con Marchetti è un baccalà doloroso che si trasforma in ematoma se accostato a Udine dove il prossimo anno si andrà al voto e Fontanini rappresenta la fotocopia di Marchetti (ambedue ex provincia). In ogni caso Consiglio comunale delle grandi occasioni con la convalida degli eletti e la novità del candidato sindaco Gianluca Mauro che è passato col gruppo della Lega del capogruppo Antonio Zoratti pilotato da Marchetti. Per il Pd il capogruppo è il segretario cittadino Giuseppe Damiani che nulla ha potuto contro lo strapotere del “Polo Chimico”; Giovanni Soramel capogruppo del Polo Civico pigliatutto, mentre Tiziana Cividini guiderà il gruppo Codroipo al Centro e Vincenzo De Rosa quello di Fratelli d’Italia. Fra i corridoi del palazzo viene data per sicura la notizia dell’introduzione della figura del presidente del consiglio. In realtà, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere che il consiglio sia presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. In questo caso i malumori in casa del Pd hanno già assunto dimensioni planetarie. La compensazione dei due assessori ai Dem: Alberto Soramel e Paola Bortolotti con l’appendice dell’esterno Daniele Cordovado, non accontenta il gruppo di Damiani e i nervi sono ancora più tesi se si pensa che, nell’ipotesi presidente del consiglio, il nome indicato da Nardini dovrebbe essere quello della “civica” Carla Comisso. Quindi, Polo Civico, oltre al vice sindaco (Trevisan) e l’eventuale presidenza del consiglio, si prende anche 3 assessori. Ma c’è un altro boccone amaro che il PD è stato costretto ad ingoiare. Quello dell’assessore al bilancio Paola Conte che è la cognata del cooperante politico Luigi Canciani, uomo ombra di Guido Nardini. In tal senso la nave del centrosinistra codroipese è salpata con un ricordo in chiusura dei lavori da parte del sindaco su cui bisogna tirar giù il cappello. Il pensiero rivolto alla collega Paola Beltrame del Messaggero Veneto, scomparsa pochi giorni fa. Tutti in piedi.