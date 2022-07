LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Trema il Carroccio friulano: Evaporata l’opposizione a Remanzacco (Ud). 4 consiglieri in rotta di collisione coi vertici. Nasce un nuovo gruppo consiliare. L’idea della base per depotenziare la Lista Fedriga.

Segretissimo vertice ieri sera a Remanzacco al bar Pascòt con 6 consiglieri comunali pronti a uscire dai rispettivi gruppi (Civica e Lega) per costituire un’unica formazione consiliare che unisca gli ex leghisti con il gruppo dell’ex candidato sindaco Gianluca Noacco. Potrebbe nascere a Remanzacco il primo gruppo di “Noi di Centro” che in Friuli Venezia Giulia fa riferimento a Riccardo Prisciano. Infatti, il segretario della Lega Franco Colautti, attento osservatore del territorio, ha notato la presenza del consigliere comunale tarcentino alla riunione. Il dato politico è clamoroso: dopo 3 anni a Remanzacco l’opposizione non esiste più, evaporata: Gianluca Noacco, Damiano Galliussi, Sara Bosco, Moreno Poiana, Ciro Musella e Denis Pontarini sarebbero pronti a fondare il nuovo gruppo consiliare. Le ragioni del malcontento dei consiglieri vanno ricercate nelle scorribande compiute in zona dai dirigenti e consiglieri regionali alla continua ricerca di truppe cammellate da istruire e spremere per le regionali del prossimo anno. Il territorio di Remanzacco, Pradamano, Nimis è marchiato Bernetti e Tosolini. Rapporti difficili, incrostazioni non superate e invasioni di campo poco gradite.

Alla base di tutto nessuno ignora il fatto che in casa Lega la pressione sia molto alta e, dopo il cambio al vertice udinese fra l’europarlamentare Elena Lizzi e l’assessora Barbara Zilli il coperchio, in alcune aree della provincia é esploso. E’ il caso, appunto, del comune di Remanzacco (Ud) che diventa capofila di una ribellione leghista tradita nell’orgoglio autonomista da operazioni triestine (vedi lista Fedriga) che allontanano la base. In tal senso alcuni storici esponenti stanno già elaborando il progetto per depotenziare la Lista dei saltimbanchi: Votare in massa solo il simbolo di Lega per Salvini Premier senza scrivere le preferenze. Il tam tam sta già serpeggiando da un comune all’altro. Per il centrodestra l’autunno si preannuncia con forti perturbazioni. Fra le comunali di Udine, il caos infetti e quello dei pozzi artesiani, le certezze granitiche di ieri si sbriciolano nello spazio di un inverno.