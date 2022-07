FontaneFriulane Exxx…Polzive!!! Centrodestra fulminato sui pozzi artesiani. 55mila famiglie nel panico: ci vogliono tirare l’acquedotto. La lobby degli industriali: nessuna riduzione e acqua gratis.

La questione dei pozzi artesiani, in questo periodo di siccità, rischia di trasformarsi in un drammatico Vietnam per il centrodestra regionale. Dopo la gaffe della settima scorsa di Fedriga sui pozzi artesiani (riduzione della portata), ora spunta il sospetto che dietro questi ossessionanti appelli e misure contro l’uso domestico delle fontane ci sia lo zampino del grande affare: tirare l’acquedotto nelle circa 55 mila famiglie della bassa friulana che usufruiscono di un diritto sancito dal Regio Decreto del 1930: La libertà di terebrazione dei pozzi. Il decreto di zio Benito prescrive che non può esser sottoposto a vincoli l’uso domestico del bene pubblico. Ma c’è un altro petardo che scuote il centrodestra, ed è quello del tavolo tecnico convocato per giovedì 14 in cui, secondo l’assessore Scoccimarro, si dovrà “delineare le corrette modalità d’intervento e gestione dei pozzi”. Un caos che si aggiunge ad altro caos giacché il popolo protesta: “Il mancato coinvolgimento dei Comitati di difesa delle fontane al tavolo tecnico, in questa fase cruciale, serve a nascondere le evidenti inadempienze della Regione rispetto alla progettazione e realizzazione dell’acquedotto “duale” al sevizio della Ziac (la zona industriale) per azzerare il prelievo (peraltro forzato) di acque di falda per i cicli produttivi”. Il punto nave è proprio questo: perché le industrie continuano a prelevare acqua di falda?

La fonte va usata solo per usi domestici e finché non saranno azzerati gli usi impropri dell’acqua delle falde artesiane, i cittadini della bassa friulana non accetteranno interferenze sul diritto a prelevare l’acqua di falda. Alcuni dei partecipanti al tavolo di giovedì, sollevano la questione delle industrie insediate nella zona industriale di San Giorgio e di Torviscosa. La centrale elettrica Edison a Torviscosa preleva circa un migliaio di metri cubi d’acqua ogni ora; nella zona industriale di San Giorgio di Nogaro il prelievo delle industrie Marcegaglia, Palini&Bertoli, Birra Castello, Mitinvest, Gruppo Cà d’Oro, solo per citarne alcune, è impressionante. Perchè queste industrie non prelevano l’acqua dai fiumi di risorgiva Aussa e Corno? Invece che dalle falde? Va ricordato che in ambito agricolo la riduzione del prelievo, causa siccità, é stata dal 20 al 40%. Quali provvedimenti ha preso la regione per ridurre il prelievo delle industrie? Nessuno parla invece della vera emergenza della bassa che è quella delle reti fognarie e dei depuratori. Le acque fognarie civili non vanno al depuratore e sono scaricate sulle acque superficiali. In questo caso la Regione Friuli Venezia Giulia è colpita da infrazione europea perchè non ha una rete fognaria adeguata per incanalare il corretto flusso delle acque fognarie. Infine la questione dell’acquedotto duale, il vero punto di crisi per gli industriali: lo rifiutano perché i canoni sarebbero molto alti. In pratica la regione antepone gli interessi degli industriali ai diritti dei cittadini, quelli che hanno i voti.