AscoltiTv Exxx…Polzive!!! Contatti giorno medio mese di maggio: svetta Telefriuli; avanza UdineseTv; precipita Telequattro di Trieste.

Sono stati diffusi i dati d’ascolto delle Tv private relativi al mese di maggio. Numeri interessanti in particolar modo quelli riguardanti il Friuli dopo il riordino delle frequenze. La nuova disposizione dei canali sta premiando soprattutto “UdineseTv” che, come anticipato su queste pagine, dal 110 è stata inserita nel 12 ed è diventata, in pochi mesi, un competitor temibile per le Tv private friulane. Dai 13.390 contatti giorno medio/mensile del mese di gennaio, la Tv della famiglia Pozzo è passata ai 35.266 di maggio; un dato clamoroso che, in proiezione, spinge la Tv di piazza XX settembre a puntare all’obiettivo dei 50mila contatti/giorno medio entro fine anno per poi contendere il primato a Telefriuli. Ed è proprio la televisione degli industriali friulani che risale clamorosamente la china degli ascolti sfiorando i 70mila (69.366) nel mese di maggio, rispetto ai 62.298 del mese di aprile. Più critica la situazione a Telequattro. La tv triestina, dopo il preoccupante calo registrato nel quarto mese dell’anno (da 53.073 contatti di marzo era scesa a 49.947 di aprile), precipita a 46.221 contatti/giorno medio del mese di maggio. Il resto dell’offerta televisiva in Friuli VG è completato da Antenna Tre Veneto che conquista 25.527 contatti giorno medio, davanti a 7Gold Tele Padova con 25.232.

In Veneto, mese di maggio, si conferma in testa Antenna 3 Veneto con 321.547 contatti giorno/medio; seguita da vicino da Telenuovo Retenord 294.878; più staccate Rete Veneta, 196.414 e Telenordest a 188.192.