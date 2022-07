AlVotoAlVoto Exxx…Polzive!!! Governo rovente: Draghi da Mattarella. Conte convoca il Consiglio Nazionale. Ipotesi governo balneare poi il voto. Berlusconi e Salvini a favore del voto anticipato. Rimbalzi in FVG.

Fonte “Open”:

(…) Draghi ha ben presente che Salvini e Berlusconi hanno bisogno di influenzare l’azione di governo anche per frenare l’ascesa nei sondaggi di Giorgia Meloni. Per questo un esecutivo “tecnico” con una maggioranza variopinta è un’ipotesi non gradita a Draghi. E nemmeno al Partito Democratico, che a quel punto si troverebbe “scoperto” a sinistra dall’opposizione del M5s. L’altra ipotesi di conclusione della crisi strisciante del governo Draghi è un dietrofront del M5s. Oggi Conte ha convocato il Consiglio Nazionale per la mattina. Subito dopo parlerà con la stampa. Nel caso in cui dovesse annunciare il sì del Movimento al Dl Aiuti, la crisi rientrerebbe rapidamente. Senza drammatizzazioni dell’ultima ora.

Ma secondo Il Fatto Quotidiano il M5s va verso l’astensione sul Dl. Il non voto è dato per certo, mentre il ritiro della delegazione di ministri M5s dal governo no. La tesi è che Draghi salirà al Colle giovedì ma senza dimettersi. Anche perché non ce n’è motivo: il governo ha i numeri per andare avanti anche senza il M5s. Ma intanto il quotidiano adombra anche un’altra ipotesi. Quella di un governo balneare a guida dell’attuale ministro dell’Economia Daniele Franco. Per la legge di bilancio 2023 e per portare il paese al voto ai primi di febbraio.

Lo stesso Draghi, scommette qualcuno in Transatlantico secondo l’agenzia di stampa Agi, potrebbe accettare di restare in sella le settimane necessarie a scavallare l’estate per permettere di completare i principali provvedimenti, a cominciare da una finanziaria ‘light‘. Mentre il centrodestra potrebbe vedersi servita su un piatto d’argento la crisi di governo per poi spingere per lo scioglimento delle camere ed il voto anticipato. Una soluzione che potrebbe favorire la coalizione attualmente in vantaggio – si rileva ancora – in base agli ultimi sondaggi. E per giunta senza doversi sobbarcare la responsabilità di una rottura , che sarebbe tutta a carico dei pentastellati. Matteo Renzi fa un passo avanti. Propone un governo Draghi-bis ma senza il Movimento 5 Stelle ad appoggiarlo. E con ministri tecnici invece che politici. «Ma «l’immagine di Draghi, la faccia di Draghi, è un valore aggiunto non tanto per Draghi che non ne ha bisogno, quanto per il Paese, in ogni consesso internazionale che si rispetti. Non possiamo farne a meno. Lo dico nell’interesse dell’Italia non certo in quello di Draghi». Ma secondo Renzi alla fine andrà diversamente: «Penso che faranno di tutto per accontentare i grillini, e tenerli dentro».