GradoResidence Exxx…Polzive!!! Il sindaco Kovatsch accelera i tempi per ridare serenità agli utenti di “Casa Serena” dopo i maltrattamenti dei mesi scorsi. Il rivoluzionario House Provinding

La lunga conversazione fra Leopost e il commissario dell’ASP Moro di Codroipo Salvatore Guarneri (vedi foto) è stata molto utile per analizzare la prospettiva regionale nel settore dell’assistenza alla persona. Gli argomenti discussi hanno superato i confini del Medio Friuli (Asp Moro) e toccato il caso Grado di “Casa Serena”.

Entro fine mese dev’essere convocato il consiglio comunale che dovrà approvare la proposta per l’adesione a una società “In House Provinding” la gestione integrata della struttura per anziani Casa Serena di Grado. Alla cooperativa (KCS) che ha in mano l’attuale gestione è stato revocato l’appalto per i fatti del maggio scorso (arrestate tre persone per maltrattamenti). Per questo motivo, vista la gravità della situazione che si era venuta a creare, determinata dalla risoluzione del rapporto contrattuale con la Cooperativa KCS e l’urgenza di fornire un servizio di primo livello agli utenti, la giunta Kovatsch è orientata ad entrare nella società “Socialteam” di cui fanno già parte l’Asp di Spilimbergo e l’Asp Pedemontana di Cavasso Nuovo, Sequals e Fanna. I rispettivi Cda dovranno riunirsi e deliberare la quota di cessione: Francesco Maiorana, presidente Cda ASP Spilimbero; Gianluca Rosso presidente del Cda Asp Pedemontana.

Il comune di Grado acquisterà il 5% delle quote di Spilimbergo e Pedemontana. Successivamente, assieme a Grado, potrebbe confluire anche Latisana (presidente Asp Enrico Cottignoli) che rientrerebbe nell’orbita centrodestra dopo la parentesi con la Penta Servizi di Panontin.

L’operazione House Providing si è resa necessaria dopo che il sindaco Claudio Kovatsch si è trovato fra le mani una delle situazioni più roventi che possano mai capitare a un amministratore. Nel mese di maggio scorso, dopo diverse segnalazioni, tre dipendenti della cooperativa KCS, sono stati arrestati per maltrattamenti alle persone anziane. Alcune finirono anche al pronto soccorso. Erano ben otto gli ospiti che, secondo quanto dichiarato dagli inquirenti, venivano maltrattati dal personale della cooperativa di Bergamo con minacce, offese e, in un episodio, con uno schiaffo. Per questi motivi, l’Amministrazione Comunale ha già avviato la procedura di risoluzione del pendente rapporto contrattuale con la Cooperativa KCS con apposita nota del 15.06.2022.

Come dicevamo, il sindaco Kovatsch, vista l’urgenza e la gravità della situazione, ha deciso di convocare, entro la fine di questo mese, il consiglio comunale per mettere ai voti dell’assemblea l’approvazione dell’adesione a società “In House providing” per la gestione integrata (assistenza, cura alla persona e ristorazione) della struttura per anziani “Casa Serena”. I tempi sono strettissimi e l’incarico deve essere perfezionato entro il 1°agosto. L’amministrazione comunale, nell’interesse degli anziani e dei loro parenti, è orientata a seguire la scelta di aderire all’internalizzazione del servizio in house providing, in quanto con tale strumento la Pubblica Amministrazione si avvale della società in house come ente strumentale, sotto il suo controllo, anziché rivolgersi ad imprese o società private, pertanto si prevede di affidare unicamente alla gestione integrata della “Casa Serena“ ad un soggetto esclusivamente pubblico, composto da Enti Pubblici, permanendo in capo al Comune di Grado la proprietà della Struttura in argomento. L’importo dell’appalto affidato alla Cooperativa KCS era di 8.709.403,50 euri dal 1°aprile 2017 al 30 novembre 2021. Poi prorogato fino al 15 settembre 2022 (revocato) per 1.871.663 Euri.