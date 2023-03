TurboItalia Exxx…Polzive!!! 29 anni fa il mondo politico cambiava. Forza Italia Fvg prenota il colpaccio in Friuli: Tremano i moderati.

Il 27 marzo di 29 anni fa il mondo politico cambiava. Berlusconi vinse sorprendentemente le elezioni ottenendo il 21% dei voti e la maggioranza relativa del paese. Da allora ad oggi il Cavaliere ha sempre giocato un ruolo di protagonista. E, a giudicare dagli indici di gradimento “piratati” che circolano in questi ultimi giorni, Forza Italia pare aver trovato lo smalto dei tempi migliori. Stavolta l’infuso miracoloso spinge da Ovest e arriva dal Veneto. Berlusconi ha nominato Luca Tosi coordinatore del partito, l’ex leghista è stato capace di raccogliere 40mila voti alle elezioni camera del 25 settembre scorso. Il riflesso veronese ha raggiunto il tormentato Friuli dove domenica e lunedì prossimi si vota. Sabato scorso il coordinatore nazionale Tajani era a Udine e ha incoraggiato i candidati a lottare fino all’ultimo voto. Fa bene, poiché fra i tanti report che circolano in questi giorni ce n’è uno interessante che tiene conto dell’elemento dell’astensionismo i cui valori previsti sono molto alti. In tal contesto, Forza Italia è favorita visto il livello di candidati con esperienze elettorali che esibisce. Il report è ristretto al centrodestra dove i meloniani volano, la Lega tiene il suo, ma dietro c’è la bagarre e Forza Italia non è molto distante dalla lista “Fedriga Presidente”. Quest’ultima, causa astensionismo, accusa una piccola defaillance di gioventù. Sorridono invece gl’intramontabili azzurri che si godono questa mezza riscossa 29 anni dopo il formidabile risultato del 17 marzo 1994. Cuore batticuore.