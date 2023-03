TrapezioSerracchiani Exxx…Polzive!!! Elly Schlein non perdona: Serracchiani non è più capogruppo alla camera. Sciabolata di Moretton: “E’ suonata la peggior musica per le sue orecchie. Ora è un soldato semplice”.

Francesco Boccia e Chiara Brega sono i nuovi capigruppo del Partito democratico al Senato e alla Camera. Sono questi i nomi scelti dalla nuova segretaria Elly Schlein. Fuori dal “giro” la bonacciniana Debora Serracchiani cui non è bastato restare appollaiata accanto alla nuova segretaria per farsi confermare nel ruolo alla camera. Ora, come scrive Gianfranco Moretton, “E’ un soldato semplice”. L’ex vice presidente consegna in rete un brano velenoso che si infila come una lama rovente nella piaga della sconfitta dell’ex presidente della regione Friuli Venezia Giulia. «È suonata la peggior musica anche per le sue orecchie. Dopo tanti applausi, ecco il fischio finale. Tardi? Dipende da soggetto a soggetto. Oggi, queste terre friulane lo troveranno sicuramente non in rispondenza alle sue attese: se lo aspettavano qualche stagione prima. E non per ragioni di carattere politiche, magari ci saranno anche quelli, ma per aspetti squisitamente comportamentali. Da noi, non è mai apprezzato uno che lascia i compagni di battaglia in mezzo alle difficoltà e fugge a gambe levate. Solo ed esclusivamente per salvare se stesso.

Nel 2018, anche quelli del suo partito avevano trovato del tutto improprio e sgradevole il fatto che se ne sia andata a Roma senza confrontarsi con il suo avversario. Solo per questo, senza assolutamente chiamare ulteriori giustificazioni, in Fvg avversano il comportamento della ormai ex capo gruppo del Pd. Anche a Roma, dopo un lustro, sintonizzano con l’intero modo di avvertire l’ingombrante azione messa in atto a suo tempo dalla signora Serracchiani. Vediamo adesso, se da soldato semplice, potrà disertare ancora una volta il fronte».