AssembleaConfindustria Exxx…Polzive!!! Il presidente Agrusti invita i giovani a Trieste. Che speranze può dare chi vuol salvare le aziende decotte come Cimolai? bidone da 600milioni. L’ossessione per Confindustria Udine e le ragioni del sostegno agli austriaci della Kronospan.

Come fare azienda secondo Confindustria Alto Adriatico: Privatizzare gli utili e statalizzare le perdite. L’imbonitore della Delizia Agrusti ha colto l’occasione dell’assemblea generale di ieri della “sua” Confindustria, quella Alto Adriatico, per fare ciò che meglio gli riesce: il piazzista. Tanto é vero che é stato costretto a chiamare gli allievi delle scuole triestine per riempire la sala visto che ci saranno stati si e no una decina di imprenditori. Di fronte a Bonomi non poteva rimediare una figura di merda. In ogni caso l’attacco è da incorniciare: “Ridare speranza alle nuove generazioni”. Firmato da colui che sta bussando alle porte di mezzo mondo per salvare, con soldi pubblici, l’azienda decotta Cimolai. Il dissesto economico della spa di Pordenone è impressionante: 600milioni di euri di cui 400 chirografari. I partner che sono stati coglionati perderanno l’85% del credito (il concordato è al 15%) e sono: per 60 milioni fornitori, 165 derivati e 175 banche. Che lezione possono trarre le nuove generazioni presenti ieri all’assemblea a Trieste da queste scadalose operazioni? ma c’è di peggio poiché il ducetto, che vede il Pil delle due province (Pn e Ts) paurosamente in calo rispetto a Udine, tenta la carta della New Co per far ripartire un’azienda pilotata dallo stesso che ha dissestato i conti della Bad Company, ovvero Luigi Cimolai, il presidente del Cda della spa che ha portato recentemente i libri in Tribunale. Luigi è colui che per almeno una decina d’anni ha firmato i bilanci e oggi vorrebbe mettersi a capo della nuova struttura. Come faceva a non accorgersi del declino dell’azienda? Un modus operandi di fare impresa degno del più sgamato banditismo sudamericano, dal tratto tipicamente assistenziale e sostenuto coi soldi dei contribuenti. E qui s’inserisce la preoccupazione del presidente di Confindusria Pordenone-Trieste che liscia il pelo ai giulani per via della debolezza imprenditoriale della destra Tagliamento rispetto a Udine. Ultima rilevazione anno 2020, il Pil è 25,7% contro 42,9 di Udine. Il ducetto ha assolutamente bisogno di imprese per evitare di scendere sotto il 20% del Pil che significherebbe una sconfitta atroce e una tragedia per la provincia di Pordenone. Il suo impegno è fortissimamente legato a far ripartire il bidone Cimolai e, soprattutto, l’austriaca Kronospan che, a causa della voracità di ingoiare legno, farà schizzare alle stelle il prezzo del prodotto e provocherà il ridimensionamento degli stabilimenti della Bipan e della Fantoni in provincia di Udine. Solo con questi artifizi, sostenuti dai triestini con Fedriga in testa, si compie il disegno diabolico del ducetto che potrà consolidare l’asse Pordenone con Trieste per soffocare la provincia udinese. L’esempio dello stabilimento siderurgico di San Giorgio di Nogaro è funzionale a questo. Il primo a non volerlo è proprio Agrusti, tifoso degli austriaci della Kronospan. Riuscire nell’intento significa togliere una buona percentuale di Pil alla provincia di Udine, e, grazie all’accordo con Trieste, superare, in termini di percentuale, la produzione friulana. I giovani, chiamati in sala a tappare i buchi degli assenti, assistono e, dopo l’assemblea di ieri, avranno una ragione in più per fuggire dall’Italia e dal Friuli.