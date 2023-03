FratelliDiSalò Exxx…Polzive!!! La nostalgia del ricino stordisce i candidati friulani. Marzio Giau, saluto “a paletta”, finisce sulla stampa nazionale. Meloni infuriata.

Contattato dal giornale, per chiedere spiegazioni sulle foto e se davvero Giorgia Meloni le avesse viste, Marzio Giau risponde: «Giornata full, mi scusi il ritardo, impegni di lavoro. Non capisco di che foto si parli. Non ricordo foto». Venerdì è atteso il presidente del consiglio a Udine.

Il candidato di Fratelli d’Italia Marzio Giau, storico militante della destra friulana, finisce sul quotidiano “Il Domani”. Il pezzo, pagina 8, è firmato nientemeno che da Emiliano Fittipaldi. In via della Scrofa volano i coltelli: Si era al corrente di questa foto, nodo del contendere nella compilazione delle liste per le regionali cui seguì una lunga trattativa. La responsabilità è di chi ha insistito per inserire Giau in lista. Nella foto, pubblicata dal quotidiano, si vede Giau, attuale consigliere comunale a Pasian di Prato, con altre due persone.

Il brano: «Saluti romani, inni al duce e fascisterie assortite della classe dirigente di Fratelli d’Italia sono da sempre il cruccio di Giorgia Meloni. La leader del partito – si legge nell’articolo – quando fondò Fratelli d’Italia, scindendolo dal popolo della libertà di Berlusconi, lo intese come un partito di “destra-destra”, una sintesi di “Dio, Patria e Famiglia” che potesse essere casa comune di tutto l’universo ex missino, nostalgici compresi. Questi ultimi dovevano mantenere un’unica accortezza: non mostrare mai , né in pubblico e soprattutto sui social, il proprio credo per non alimentare che pensa che FdI sia zeppo di fascisti (…). La classe dirigente su cui può contare Meloni, tranne qualche eccezione, resta simile a quella delle origini. Sia a Roma, dove l’ad della spa pubblica 3-I Claudio Anastasio si è dovuto dimettere per aver citato il discorso di Mussolini, sia a Trieste dove – scopre ora Domani – Fratelli d’Italia ha candidato Marzio Giau alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia (…). Giau è storico militante del partito, ed è uomo forte di Fratelli d’Italia della provincia di Udine. Ma ha – secondo l’articolo – un difetto: una nostalgia del nazifascismo. Così almeno sembrano raccontare alcune fotografie dell’architetto, classe 1962, che pubblichiamo in esclusiva. Nella prima Giau è immortalato con due persone mentre fa il saluto romano davanti all’obiettivo. Un’altra immagine lo ritrae con microfono in mano davanti alla bandiera del Friuli, sotto di lui un militante con maglietta nera con su scritto: “Boia Chi Molla”, littorio e profilo del Duce. La terza foto – prosegue Fittipaldi – è forse la peggiore: L’archi-fascista bivacca in uno stand addobbato con poster delle Waffen SS e immagini dei sondati hitleriani dell’AfrikaKorps (…), tra i disegni di aerei e carri armati della seconda guerra mondiale, spunta poi un manifesto propagandistico della Repubblica di Salò: “Onore, Fedeltà, Coraggio”, in cui un soldato invita ad arruolarsi nella legione SS italiana. “Le braccia tese? – prosegue l’articolo – sono gesti antistorici” diceva la Meloni nel 2022 a chi le chiedeva dei militanti più focosi, senza però mai lanciarsi in una dura condanna (…). Oggi però è cambiato tutto, Meloni non è più leader dell’opposizione, ma presidente del consiglio e capo di un movimento che i sondaggi danno stabilmente intorno al 30%. In Friuli VG, dove domenica si svolgeranno le regionali, Giau ha buone possibilità di essere eletto, conosce benissimo le azioni atroci delle SS italiane e tedesche. Non solo per la risiera di San Sabba di Trieste, anche per la crudeltà delle SS Tricolori di stanza nella città di Palmanova (Fittipaldi cita la sentenza corte d’assise di Udine del 1946 sulle sevizie inferte ai prigionieri). Possibile che nessuno in Fratelli d’Italia avesse visto le imbarazzanti fotografie del candidato regionale? Possibile che il coordinatore regionale Walter Rizzetto (ex grillino passato a destra) che di Giau è il proncipale sponsor, non sapesse nulla dell’architetto, già prosindaco di Rivignano e consigliere provinciale di Udine? E che nulla sapesse – prosegue il pezzo sul Domani – Luca Ciriani, ministro per i raapporti col paarlamento di Meloni che, da friulano doc, ha fatto le liste insieme a Rizzetto? Difficile crederci”.