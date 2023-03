FinaleElettorale Exxx…Polzive!!! Il cuore del Friuli stregato da “FedrigaPresidente”. Stamattina a Trieste svelato il report di un’associazione di categoria. CuoreBatticuore sui BenitoRemix.

Mercoledì scorso a Codroipo l’assessore Bini ha incontrato gli elettori del Medio Friuli e presentato la candidata alle regionali con la lista “Fedriga Presidente”, Anna Fabbro. L’assessore alle attività produttive ha ribadito l’importante iniziativa dei Distretti del commercio e la dote finanziaria (100milioni di euri per la progettualità complessiva) che la regione ha destinato per le 23 aree individuate. Ieri, sempre a Codroipo, è stata la volta di Fedriga accolto da un bagno di folla al mercato cui si è aggiunto anche il candidato Antonio Zoratti. Due aspiranti di livello che marcano la cura con cui sono state compilate le liste dei 5 collegi. E la dimostrazione si è avuta stamattina a Trieste nei due appuntamenti cittadini cui ha partecipato il presidente. Prima all’inaugurazione del treno brandizzato “Io Sono Friuli Venezia Giulia” e poi al caffè Tergesteo con la candidata Elisa Clarich. Il trascinamento elettorale di Fedriga supera qualsiasi barriera geografica: da Tarvisio a Pordenone, da Gorizia a Trieste è tutta una teoria di strette di mano e di foto. E gli effetti si vedono. Da un report commissionato la settimana scorsa da un’associazione di categoria e scivolato in rete, vien fuori che Fratelli d’Italia in Friuli va in controtendenza rispetto alle ultime proiezioni nazionali. Non è una novità poiché le nostre, quelle del 2-3 aprile, sono le uniche elezioni che si svolgono in Italia. Non c’è il traino delle politiche, non c’è l’aggancio con altre regionali. Perciò diventa una prova elettorale rigidamente amministrativa in cui conta il personale in lista, quello capace di tirar sù preferenze personali. Per questo motivo la “Fedriga Presidente” è, oggettivamente, imbattibile ed è dimostrato dal report che vede la neonata compagine avvicinarsi sensibilmente a Fratelli d’Italia. In alcune circoscrizioni (vedi Tolmezzo, la “Fedriga Presidente” viene presentata come unica in grado di raggiungere il quoziente pieno). La Lega rispetta le proprie aspettative, che non sono quelle di 5 anni fa, ma dopo aver superato la crisi di un anno fa, è ritornata in ottima salute. Dreosto guarda con invidia all’esito della Lombardia (16,6%). E non è un caso che Salvini ritorni in Friuli anche questo fine settimana, domani e venerdì. Per converso, nel suo 29esimo anniversario, Forza Italia rischia di non celebrarlo con gioia, il corrispettivo è pessimo. In merito al gradimento dei candidati, risulta appena percettibile quello di Maran (che paga lo scotto della poca notorietà della lista). Non pervenuto il dato di Giorgia Tripoli, sostenuta da un gruppo di ispirazione No Vax, mentre altissimo resta il gradimento di Fedriga che mantiene una notevole distanza dal candidato del centrosinistra Massimo Moretuzzo.