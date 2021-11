TurboGreenPass Exxx…Polzive!!! Fedriga studia da Premier: Detta la linea politica al Governo sul fronte della pandemia. Il Friuli prima regione in Italia in zona gialla. Irritazione fra i NoVax leghisti

Il Friuli Venezia Giulia sarà la prima regione in Italia a passare in zona gialla. I primi a testare l’efficacia sulla curva dei contagi delle nuove regole dei green pass. In Friuli Venezia Giulia da lunedì si scenderà nelle strade con il volto coperto dalle mascherine. Una misura molto caldeggiata dal presidente Fedriga che in questi giorni ha ricevuto numerosi attestati di stima. “Ringrazio il presidente Fedriga”. “Grazie al presidente Fedriga”. “I miei ringraziamenti al presidente Fedriga”. Durante la conferenza stampa di mercoledì sera per illustrare il nuovo decreto che introduce il Super Green Pass dal 6 dicembre al 15 gennaio, il presidente del Consiglio Mario Draghi, la ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno fatto a gara a chi ringraziava più volte il presidente leghista della Regione Friuli Venezia Giulia nonché numero uno della Conferenza delle Regioni. Secondo Affaritaliani il presidente sarebbe ormai entrato in un raggio d’azione governativo che incontra favori in ogni angolo del palazzo. Come scriveva Lina Palmerini su “Il Sole 24 ore” di giovedì, “la linea politica sul fronte della pandemìa, ormai è dei governatori, soprattutto governatori leghisti”.

Fedriga ha scelto di mettersi controcorrente sulle questioni sanitarie. Se il governo ha deciso di varare il super green pass dal 6 dicembre, il presidente del Friuli é riuscito a far anticipare di una settimana il provvedimento. Per cui se vuoi frequentare i luoghi dello svago in Friuli Venezia Giulia devi essere vaccinato, non basta il tampone, che servirà solo per andare a lavorare. La sortita del governatore friulano ha fatto arrabbiare i no vax e i no green pass, che adesso si affollano sotto gli account social di Matteo Salvini accusandolo di essere un traditore. In realtà il leader leghista ha provato per un po’ a tenere la parte di quello contrario alle restrizioni, ma le pressioni dei suoi governatori (e non solo) hanno avuto la meglio. In Consiglio dei Ministri la linea di Fedriga è stata approvata all’unanimità quindi anche della Lega. Quanto questo inciderà sui consensi leghisti non è chiaro. La Lega d’altronde ha già perso molti voti rispetto alla stagione dorata del 2018-2019, alcuni sono stati incamerati da Fratelli d’Italia come si é visto in Friuli alle ultime amministrative. Comunque, niente sarà fatto prima dell’elezione del presidente della Repubblica e, in ogni caso, non ci saranno defenestrazioni. La Lega è l’ultimo partito leninista rimasto e non gradisce le rottamazioni.