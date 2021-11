CoronaMauro Exxx…Polzive!!! Renziani infuriati contro lo scrittore di Erto. Accuse alla Rai e alla Berlinguer. Sputtanamenti a raffica contro i friulani.

Mauro Corona dice quel che pensa, fa ascolti e Bianca Berlinguer lo invita nella sua trasmissione Cartabianca. Solo che martedì scorso è andato giù pesante contro Matteo Renzi e la sua 11esima Leopolda. Aveva detto: «Piuttosto che seguire la Leopolda, mi guardo Bruno Vespa a Porta Porta». Il polverone si è alzato immediatamente e in rete sono volate le imprecazioni contro la Rai, Bianca Berlinguer, il montanaro e i friulani. Fulmini e saette. Di questo tenore.

Il libero professionista Pittin pubblica una locandina in cui chiede di smetterla con questi attacchi a Renzi sulla Tv di Stato. “Col silenzio complice della conduttrice, ogni ubriacone squilibrato può andare in trasmissione a offendere l’ex segretario del PD”. “Vogliamo sapere quanto percepisce questo bieco personaggio…”. La rete va in tilt e i commenti inondano la pagina. Inevitabile il contesto geografico di provenienza e il Friuli spunta alla grandissima. Mirella, a proposito di costi, si chiede: “…sicuri che vada gratis? Per una bottiglia di grappa farebbe questo ed altro. E’ comunque vergognoso che una conduttrice si serva di un alcolizzato opportunista per farle sputare in Tv, di cui pago il canone, quello che lei non ha il coraggio di dire cioè le menzogne del suo fango quotidiano…”. Segue tale Pittin: “Il vino è gratis. L’oracolo di Erto è diventato azionista compartecipe di Rai 3…”. Ribatte Bellomi: “Lo conosco bene, niente di che come scrittore, anche meno come uomo. Ottimo compagno di briscola. Direi molto furlàn”. Qui si scatena la curiosità di Carla: “Cosa intende per molto furlàn? come sono i furlàns secondo lei?”

Risponde Vida: “I furlàns sono quelli che gli dai una cazzuola, due mattoni e una carriola di malta e ti tirano su una casa. Lo dico come avvocato triestino che ha avuto un’udinese come praticante…”. Gli esiti delle rimostranze sarà possibile seguirli la prossima puntata.