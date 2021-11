BurrascaGemonese Exxx…Polzive!!! Flash Mob in difesa dell’ospedale e contro l’assessora Zilli: Meno selfie e più fatti. Da Revelant a Ferragotto solo promesse: Ci hanno presi per il culo.

A San Daniele del Friuli arriverà un nuovo primario nel Pronto Soccorso; a Gemona non c’è nemmeno la guardia medica. La sintesi, rimbalzata fra il Glemine e il San Simeone rispetto alla manifestazione di oggi, era questa. Una comunità di 20-25 mila persone privata dei servizi primari per i cittadini. “E’ una vergogna che nessun sindaco si sia fatto vedere qui, ci hanno abbindolato con le loro false promesse. Li abbiamo votati e ci hanno ingannato”. Un manifestante: «Non bastano i selfie sugli orti, i sorrisi o le foto di cantieri fasulli per l’opera…». La cronaca:

Ennesimo raduno in difesa dell’ospedale “San Michele” di Gemona del Friuli dopo che al governo della regione è salita la Lega. Cittadini infuriati e traditi dalle false promesse di coloro che, ai tempi di Serracchiani erano in prima fila a mendicare voti in cambio della riapertura del nosocomio. False promesse. Nel mirino dei manifestanti Barbara Zilli, assessora alle finanze della regione, il sindaco di Gemona del Friuli Revelant, quello di Montenars Sandruvi, l’attuale assessora comunale di Gemona Monica Ferragotto e coloro che oggi fanno parte del cerchio castellano della Zilli, ovvero il sindaco di Artegna Alessandro Marangoni.

Puntuali e chirurgici gli interventi dei cittadini. Una signora, in particolare ha osservato: «Abbiamo alzato la voce quando c’era la Serracchiani, pensavamo… lei non è del territorio e quindi non ci conosce…, ma oggi che Serracchiani non è più presidente e ne abbiamo due, anzi tre del territorio, dove sono? il sindaco Revelant, la “signora” Zilli Barbara che qui non si è mai vista… e che aveva fatto sempre plateali promesse e una terza. Dove sono? E Monica Ferragotto? dov’è?» (una delle animatrici dei Comitati poi sistemata in giunta in cambio del silenzio). Un altro signore interviene per aggiungere: «Questo è un territorio di 25mila abitanti abbandonato a se stesso. Dobbiamo rivendicare il legittimo diritto alla salute. Non chiediamo cose strane o cose eccelse. Ci serve un pronto soccorso che dia la prima risposta all’emergenza e soprattutto nei codici rossi. E un reparto di medicina per le persone anziane».

Il peso politico del gemonese pari a zero. Ricalibrature elettorali e di collegi.