PestePalmanova Exxx…Polzive!!! Il sindaco-medico impesta il Friuli: Oltre 2.000 persone per la mezza maratona, 200 stranieri. Il cluster più infetto del Nord Italia.

Green Pass o meno, da domani il Friuli Venezia Giulia sarà in giallo. Prima regione in Italia. Le disposizioni sono chiare: evitare assembramenti e obbligo della mascherina all’aperto. Per questo motivo e con saggezza il Comitato Staffette Telethon Udine ha preso una decisione sofferta: la corsa in presenza, in programma il 4 e 5 dicembre nel cuore della città, non si farà. Le condizioni attuali non consentono lo svolgimento e la Staffetta si trasferirà in modalità “da remoto”. Purtroppo tutte queste precauzioni sono state ignorate a Palmanova dove il “sindaco” Martines ha imposto al vice Tellini – medico – di prendersi la briga di organizzare il più grande cluster di infettati del Nord Italia: la gara podistica.

E’ appena partita la mezza maratona e le gare a corredo, roller, non competitiva e la marcia contro la violenza sulle donne. Un trambusto di persone impressionante composto da circa 2.000 concorrentii fra i quali, secondo gli organizzatori, 200 provenienti da Austria e Slovenia. Chi controlla? Ancorchè ci sia l’obbligo di esibire il certificato verde per partecipare alle gare, non c’è nessuna garanzia che i contagi siano sotto controllo. Il punto, in casi come questi, è quello di evitare gli assembramenti. Precauzione totalmente ignorata dal duo degli irresponsabili palmarini, sindaco Martines – in piena campagna elettorale per le regionali – e il suo luogotenente, il medico Tellini. Il resto della maggioranza, in religioso silenzio. Palmanova infetta. PD malato.