BeccagliaMolestata Exxx…Polzive!!! Allo stadio Friuli non sarebbe mai successo: Un tifoso palpeggia il sedere della giornalista dopo Fiorentina-Empoli “Sono sconvolta”. Aiutatemi a trovare il coglione.

Vergogna all’uscita di Empoli-Fiorentina. La giornalista Greta Beccaglia di Toscana Tv offesa e palpeggiata da un tifoso mentre commentava il fine partita. L’Ordine dei giornalisti: “E’ inaccettabile”. L’episodio è avvenuto ieri e sono in corso indagini da parte del commissariato di polizia di Empoli per identificare l’uomo che sabato pomeriggio ha molestato Greta Beccaglia, giornalista dell’emittente regionale Toscana Tv mentre era in collegamento in diretta con lo studio nel post partita del match di serie A di calcio tra Empoli e Fiorentina. La polizia sta cercando, tramite testimoni e immagini di videosorveglianza, di rintracciare la persona responsabile della molestia. La polizia ascolterà anche la giornalista per ricostruire la vicenda. La stessa Beccaglia sul suo profilo Instagram nelle Stories, ha lanciato un appello per essere aiutata a identificare l’uomo che l’ha palpeggiata. “Inaccettabile nel 2021 – si sfoga su Instagram , aiutatemi a denunciare queste persone“.

Gravissimo il fatto che il conduttore in studio Giorgio Micheletti, anziché stigmatizzare l’episodio, abbia invitato la cronista a ‘non prendersela’, fornendo di fatto una giustificazione a un atto sessista e sminuente nei confronti della collega.

Che cosa l’ha offesa di più?

“Il fatto che non posso andare a lavorare tranquillamente solo perché sono una giovane donna: quello che è accaduto dimostra quanto siamo indietro nel rispetto minimo fra i sessi. Il cameraman mi ha detto che non aveva mai assistito a una scena del genere. Sono sconvolta e impaurita”.

Ha intenzione di sporgere denuncia?

“Certamente sì, anche se qualcuno mi consiglia di non farlo. Sono cose gravissime e inaccettabili che non devono accadere a nessuno. Ho 27 anni e spero di fare la giornalista, ma la cosa avvenuta a Empoli mi ha segnata e amareggiata profondamente”.