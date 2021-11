Udinese125 Exxx…Polzive!!! Fontanini porta sfiga anche nel calcio: La più brutta partita dei bianconeri nel giorno della festa. Gotti sulla graticola.

Patron Pozzo era impacciato quando, prima della partita col Genoa, gli si è parato davanti il sindaco di Udine, non sapeva come fare per evitarlo. E ne aveva ben ragione perchè quello di ieri è stato il peggior incontro di tutta la stagione.

In occasione della festa dei 125 anni del club friulano ha fatto capolino allo stadio anche il peggior sindaco di Udine. Ospitato nella nuova struttura realizzata grazie ai formidabili negoziati del predecessore Honsell, Fontanini non è stato invitato nemmeno al brunch che il presidente aveva riservato per gli ospiti. L’Udinese non è riuscita a vincere contro il Genoa e l’allenatore è ormai in uscita come riporta il sito di Sportitalia. E’ andata bene invece al Genoa, primo punto per Shevchenko; la trasferta di Udine non regala grandi emozioni ma lo 0-0 finale permette al tecnico ucraino di tornare a casa con i primi punti in classifica.