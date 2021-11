Confindustria Udine. Piero Petrucco sarà il vicario del presidente Benedetti. Il 15 dicembre votazione finale.

Ieri sera, venerdì, il consiglio generale di Confindustria ha votato a favore della squadra di Benedetti. Ad annunciarla è stato lo stesso futuro presidente che ha scelto di avere con sé, in qualità di vicepresidenti, Piero Petrucco, amministratore delegato della I.CO.P. S.p.A. di Basiliano scelto anche come vicario, Anna Mareschi Danieli, e Dino Feragotto, già vicepresidente nella giunta uscente e presidente della cabina di regia di Industry Platform 4 FVG, il digital innovation hub del Friuli Venezia Giulia per la digitalizzazione delle imprese del territorio. Il 15 dicembre si terrà a votazione definitiva.