SanitàElettorale Exxx…Polzive!!! La Lega punta su San Daniele: l’Ospedale eccellenza del territorio. Quello di Gemona nel dimenticatoio. Domani grande manifestazione di protesta dei Comitati.

Qual’è il peso politico a livello regionale di Gemona del Friuli rispetto a San Daniele? A quanto pare, molto, molto debole. Domani mattina a Gemona il “Comitato per la difesa dell’ospedale” ha organizzato un flash mob per chiedere la riapertura del Punto di Pronto Intervento e l’applicazione del Decreto Balduzzi, che prevede un Pronto Soccorso e un reparto di Medicina. Analoghe manifestazioni si terranno alla stessa ora anche a Cividale, Maniago e Sacile. Gli ospedali non esistono più.

Per converso a San Daniele del Friuli esultano. Il sindaco Pietro Valent ha rilanciato in rete la notizia che mette fine a tutte le polemiche rispetto alle falsità relative a un depotenziamento del nosocomio del centro collinare. Scrive Valent: «A nome della Città di San Daniele del Friuli e dell’Ambito Socio Assistenziale do il benvenuto al neo primario di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dott. Alfredo Barillari. Ringrazio il dott. Caporale per il lavoro che sta svolgendo e per confermare con i fatti il mantenimento degli impegni presi davanti ai Sindaci dell’Assemblea Collinare». Il sindaco osserva: «Come più volte sottolineato dal sottoscritto, dall’Assessore Riccardi e dai Consiglieri Regionali Barberio e Tosolini, che sono intervenuti anche recentemente, l’Ospedale di San Daniele rappresenta una eccellenza del Territorio e risulta strategico per ASUFC nella pianificazione delle risposte ai bisogni di salute della popolazione». Un capolavoro di relazioni e negoziati con Trieste e Udine che ha portato a questi risultati.

La notizia ha soddisfatto anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Leonardo Barberio che non ha mancato di lanciare una frecciatina all’indirizzo di alcuni amministratori del centrodestra. Barberio punta l’indice in particolare contro Pieluigi Molinaro, vice sindaco di Forgaria che in questi ultimi tempi si è dimostrato molto critico col centrodestra del collinare. Scrive Barberio: «Cosa si inventeranno adesso i “nostri eroi” di Treppo Grande e Forgaria? Loro si facciano campagna elettorale contro l’ospedale, noi cerchiamo di risolvere i problemi…». Il riferimento al comune di Treppo è legato al sindaco del PD Celotti che ha trovato in Molinaro, vice sindaco a Forgaria, un suo sostenitore.

Il tema della sanità diventa quindi oggetto di scontro politico e territoriale. La Lega di Gemona, leggasi assessore Barbara Zilli, non dimostra questo grande interesse per i suoi concittadini come hanno fatto invece i suoi colleghi per San Daniele. In questo senso si codifica la partita dei voti per le regionali. Gemona è inserita nel collegio della Carnia in cui il dominus è Stefano Mazzolini. Non c’è posto per due teste di serie e pare sempre più probabile che l’assessora scelga la circoscrizione del Friuli. Meno pericolosa. In quanto al sindaco Revelant, luogotenete della Zilli nel Gemonese, nemmeno lui, rispetto a quello di San Daniele, dimostra interesse e passione per l’ospedale.