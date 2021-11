NoVaxElettorale Exxx…Polzive!!! Legnata di Forza Italia contro Fratelli d’Italia. Savino silura Santanchè. Lacerato il centrodestra a Duino Aurisina

E’ lotta senza esclusione di colpi. Terreno di scontro il delirio Vax o No Vax e le ripercussioni all’interno del centrodestra. Il petardo lo fa esplodere Sandra Savino, figura di vertice nazionale all’interno del partito di Berlusconi e l’argomento è il Vaccino. Dopo che l’onorevole Santanchè l’altra sera a Non è L’Arena aveva dichiarato di vivere nel dubbio e si chiedeva: «… come mai il Green Pass base era stato dato come soluzione per 12 mesi quando tutta la comunità scientifica ci diceva che il vaccino aveva 6 mesi di durata? – aggiungendo – ci avevano detto che il Green Pass era uno strumento di libertà e che e consentiva di frequentare luoghi dove non cerano persone contagiate».

Su queste dichiarazioni è scoppiato il finimondo e l’esponente forzista ha brutalmente replicato a Daniela Santanchè con un tuit al cianuro: “Che fa Santanchè? Strizza l’occhio ai Novax per raccogliere lo zero virgola in più? (…) Forza Italia invece sta con i cittadini, lavoratori, imprese. Con i vaccini e i VACCINATI” (in maiuscolo). Un petardo nel cuore di Fratelli d’Italia acceso da una feroce lotta interna alla coalizione per mantenere la primazia in vista delle prossime regionali. Sono in molti a scommettere su una scelta centrista nel caso in cui Fedriga venisse chiamato a Roma. Tuttavia violente percussioni si avvertono anche in alcuni comuni che fra pochi mesi andranno al voto. E sono quelli guidati da Forza Italia. Il Caso di Duino Aurisina (Ts) è sintomatico. Massimo Romita, recordman di preferenze con la lista Forza Duino Aurisina che esprimeva la sindaco Pallotta, è in piena rotta di collisione col primo cittadino. Una questione di pesature non espresse in giunta hanno determinato la crisi che lo stesso Romita è convinto di portare fino alla vigilia del voto. Romita che è anche assessore e leader della lista “Alleanza per Duino” composta da ben 4 consiglieri, contesta la debolezza amministrativa della sindaca che si riflette sul settore economico di Duino: «Manca in cambio di passo della giunta». Accusa Romita. Difficile una ricucitura dei rapporti visto che le riunioni di maggioranza non si fanno più. Il dado è tratto e a pochi mesi dal voto c’è il rischio che il centrodestra vada diviso alle prossime amministrative.