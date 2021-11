AscoltiTv Exxx…Polzive!!! Friulani stregati da Macete: Telequattro è la tv più seguita della regione, seguono Telefriuli e Italia7 Gold. Le novità sul nuovo bouquet.

Per la televisione triestina è un anno d’oro coronato dal record d’ascolti stagionale ottenuto con il corrispettivo registrato nel mese di ottobre: 75.478 punti nel giorno medio mensile. Balzo di oltre 10mila contatti rispetto al mese di settembre. Un traguardo ragguardevole per la televisione che ha una caratteristica molto specifica su Trieste. Le elezioni amministrative del capoluogo e il ballottaggio hanno certamente fatto da traino, tuttavia va considerata l’offerta del palinsesto della tv diretta da Bacialli e Avarino che ha favorito l’interesse degli utenti. Un assortimento chirurgico arricchito dal successo sempre crescente della trasmissione Macete. Ormai l’appuntamento del mercoledì sera con Flavio Furian e Massimiliano Cernecca è diventato un must che sta raccogliendo consensi a est e a ovest della regione. Ieri sera la parodia di Ozzy Osborne e la leggenda dei pipistrelli era letteralmente da Champions.

Al balzo di Telequattro ha risposto timidamente Telefriuli (TeleFontanini secondo il consigliere Enrico Bertossi) che, dai 69.300 contatti di settembre è salita a 73.127 poco più di 3.000 contatti in un mese. La ripetitività dei programmi e l’assenza di una fiammata relegano la tv degli industriali friulani al ruolo comprimaria rispetto alla concorrenza. Al terzo posto TelePadova Italia7Gold con 30mila contatti mese. Problematicamente stabile sui 12.400 del punto medio mensile UdineseTv che non riesce a salire in termini di ascolti.

In Veneto, Antenna Tre Veneto mantiene il primato con 357mila contatti seguita da Telenuovo, 300mila e Telepadova Italia 7 Gold a 223 mila ascolti.

Novità sul fronte delle nuove piattaforme. Sono state assegnate le capacità trasmissive delle Tv in graduatoria della rete di 1 livello:

1 TELEQUATTRO S.r.l. Telequattro, 3 mega

2 TELEFRIULI TELEFRIULI, 3 mega

3 Udinese Calcio UDINESE TV, 3 mega

4 Telepadova SpA Telepadova – Italia 7 Gold, 2,5 mega

5 RADIOTELEPORDENONE TELEPORDENONE, 2 mega

6 IL TREDICI SRL il13, 3 mega

7 Teleradio Diffusione Bassano Srl Antenna Tre Veneto, 3 mega

8 CANALE ITALIA CANALE ITALIA,1,5 mega

9 Radio Sorriso RADIO SORRRISO, 2 mega

10 VIDEOMEDIA TELECHIARA, 2 mega

11 Teleradio Diffusione Bassano Srl TNE Telenordest, 3 mega

12 Radio Birikina RADIO BIRIKINA TV, 2,3 mega

13 MEDIA 24 srl Media 24, 1,5

14 RETE 7 SRL E’ TV FRIULI, 1,5

15 Editrice Radio TV Alfa RADIO PITERPAN TV, 1,5

16 Radio Bella e Monella RADIO BELLLA E MONELLA TV, 1,5

17 ASSOCIAZIONE TELEANTENNA NEW MEDIA TELEANTENNA.IT, 1,5

18 Associazione Social Chef CHEF CHANNEL, 1,5

Le Tv escluse sono, fra le altre, Fvg Sport Channel, 7Gold Plus, CaffèTv24, Telefriuli +1 e Telefriuli archivio, Radio Gioconda Tv, Odeon24, Tv7Azzurra e Telealtobut.

Notizie dal fronte Rai: Dal 9 gennaio verrà cancellata l’edizione notturna del tg regionale. Le sedi regionali saranno chiuse alle 20 e non ci sarà nessuna copertura territoriale per circa 12 ore. Eventuali notizie verranno fatte confluire su rai news 24.